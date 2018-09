Khởi tố điều tra vụ thanh sắt rơi xuống đường khiến người mẹ đơn thân tử vong

Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” để điều tra làm rõ vụ thanh sắt rơi vào người đi đường, khiến 1 phụ nữ tử vong trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 18h ngày 27/9, trên đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, trong khi mọi người đang tham gia giao thông thì bất ngờ 1 thanh sắt từ tầng 16 của công trình Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương) bất ngờ rơi xuống.

Một bên cần trục bên trái của Gondola tuột ra khỏi bộ phận đối trọng rơi từ tầng 16 xuống mặt đường Lê Văn Lương. Ảnh: Nhật Tân

Thanh sắt đã đập trúng đầu chị Dương Thị H. (SN 1987, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang điều khiển xe máy và trúng vào phần cẳng tay ông Nguyễn Hùng C. (SN 1956, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng đang đi xe máy lưu thông trên đường.

Hậu quả khiến chị H. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn ông Cường bị xây xát, bầm tím và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện. Hiện ông C. đã xuất viện.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết, nguyên nhân tai nạn khiến người phụ nữ tử vong trên đường Lê Văn Lương tối 27/9 là do bộ phận giữ hệ thống sàn treo phục vụ việc thi công hạng mục vách kính tại Tòa nhà dự án "Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê"- ô đất 4.6NO bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường giao thông. Sự việc diễn ra vào thời điểm không diễn ra hoạt động thi công xây dựng.

Tòa nhà trên do Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư, Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ làm đơn vị thi công; Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty CP Thương mại Phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ: Tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai).

Thanh sắt rơi trúng người đi đường.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, thời điểm xảy ra vụ thanh sắt rơi xuống đường gây chết người, công trình nói trên không hề có lưới che chắn. Sau khi xảy ra vụ việc, toàn bộ cửa vào công trình được đóng chặt và trên phần bảng thông tin về công trình toàn bộ nội dung về chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát cũng bị xé bỏ.

Điều 295 Bộ luật hình sự - Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người: 1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 đồng.

