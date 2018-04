Theo đó, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo điều 356 Bộ luật hình sự với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Vĩnh được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng internet vớ số tiền lên tới cả nghìn tỉ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh (ảnh tư liệu)

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Văn Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh (SN 19/5/1955, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Trước khi đảm nhiệm các chức vụ tại Bộ Công an, cựu trung tướng có một thời gian dài công tác tại địa phương, làm lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định. Ông được phong Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2000, khi đang là phó giám đốc công an tỉnh này.

Liên quan đến vụ án này, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao) để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai bị can cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và ông Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online).

Đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ ông Phan Sào Nam là người cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Bị can Dương có vai trò điều hành 2 cổng game điện tử có tên là Rikvip và Tip.club.

Cơ quan điều tra đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là khoản hơn 2.700 tỉ đồng.

Tính đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh, nguyên là tướng công an.

