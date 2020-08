Khởi tố cụ ông đánh cụ bà bầm đập

Cụ ông bị VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người” là Nguyễn Văn Chỉ (73 tuổi).



Khoảng 7h ngày 16/3/2020, tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Chỉ xảy ra mâu thuẫn với bà Đ.T.H (73 tuổi).

Sau đó, bà H. đã vào phòng của mình lấy một cây gậy gỗ ra để đánh ông Chỉ.

Thấy vậy, ông Chỉ cũng đi về phòng của mình (cách phòng của bà H. một phòng) lấy một cây gậy gỗ, dài 84cm, đường kính 02cm, rồi đi đến vị trí bà H. đang đứng. Thấy ông Chỉ đi đến, bà H. đã cầm gậy gỗ đánh vào người cụ ông.

Bị bà H đánh, ông Chỉ cầm gậy gỗ đánh trúng vào tay của bà H., làm cây gậy của bà H. bị rơi xuống nền nhà. Tiếp đó, ông Chỉ giơ gậy gỗ lên cao đánh liên tiếp hai cái trúng vào vùng đầu bà H.

Bị đánh, bà H. ngồi xuống nền nhà và bị cụ ông cầm gậy gỗ tiếp tục đánh vào chân phải gây thương tích.

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện sự việc, các nhân viên của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk đến can ngăn nên ông Chỉ dừng lại.

Sau khi bị đánh, bà H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) kết luận thương tích với tỉ lệ 24%.

Còn nhớ trước đó tại Bắc Ninh cũng xảy ra sự việc cụ ông 73 tuổi đâm cụ bà 70 tuổi tử vong. Sự việc xảy ra vào rạng sáng 29/9/2019 trên địa bàn xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Vào thời điểm trên, một số người nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà bà Nguyễn Thị B. (70 tuổi, xã Kim Chân) nên chạy tới xem thì phát hiện bà B. đã tử vong. Chồng bà là ông Nguyễn Hồng C. (73 tuổi) đang nằm trên vũng máu.

Quá trình khám nghiệm Cơ quan điều tra thu giữ hung khí là 1 con dao (dạng dao chọc tiết lợn).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn nên ông Nguyễn Hồng C. đã dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của bà B. Gây án xong, ông C. dùng con dao trên tự đâm vào người mình ba nhát.

Hậu quả khiến bà Nguyễn Thị B. tử vong tại chỗ, còn ông Nguyễn Hồng C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 110.

Theo Đất Việt

