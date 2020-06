Khởi tố cụ ông 75 tuổi dùng dao chém "vợ hờ" lúc đang ngủ

Chiều 29/6, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, liên quan đến vụ cụ ông 75 tuổi do ghen tuông vô cớ đã dùng dao chém “vợ hờ" 41 tuổi trọng thương trong lúc đang ngủ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đình Thanh (ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Cụ ông Trần Đình Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: TRỌNG NGUYỄN

Bước đầu điều tra, Thanh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với bà V.T.K (41 tuổi; ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu). Thời gian gần đây, Thanh phát hiện bà K. quen người đàn ông khác nên thường xuyên ghen tuông, cự cãi lớn tiếng với bà K.

Khoảng 5 giờ ngày 14/6, trong lúc bà K. đang ngủ, cụ Thanh dùng dao chém dã man nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà K trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bà K. may mắn được người dân phát hiện kịp thời, đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu nên giữ được tính mạng. Sau đó, nạn nhân được người nhà chuyển lên một bệnh viện tại TP HCM để tiếp tục cứu chữa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng bắt giữ ông Thanh khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở phường 1, TP Bạc Liêu.

Đại diện Công an TP Bạc Liêu trao bằng khen cho ông Nhỏ và anh Long. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Liên quan đến vụ án này, thừa quỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an TP Bạc Liêu vừa tổ chức lễ trao giấy khen đột xuất cho ông Nguyễn Út Nhỏ (47 tuổi) và con ruột là anh Nguyễn Thành Long (24 tuổi; cùng ở ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành) vì đã can ngăn ông Thanh, đưa bà K đi cấp cứu kịp thời.

Theo NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật