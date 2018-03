Khởi tố con rể đoạt mạng cha vợ

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi Giết người.

Cảnh sát cho biết, tối 17/3, thanh niên này đi nhậu về đến nhà ở xã Mỹ An thì xảy ra cự cãi với cha vợ là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Đạt nhặt khúc cây tràm đánh liên tiếp trúng vào vùng mặt cha vợ, gây chấn thương nặng. Gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Trọng không qua khỏi.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố bị can đối với Đạt và chuyển vụ án lên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Zing.vn