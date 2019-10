Khởi tố cô giáo chủ nghiệm vụ học sinh trường Gateway tử vong trong xe đưa đón

Theo đó, sáng 15/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Thuỷ được cho tại ngoại.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, là nhân viên đưa đón học sinh và ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà), là người lái xe đưa đón học sinh trường Gateway về cùng tội danh "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Ông Phiến được cho tại ngoại

Cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Long bị khởi tố

Vụ việc xảy ra ngày 6/8, ông Phiến lái xe đón bà Quy đi đưa đón các cháu học sinh đến trường Gateway. Trong số 13 học sinh được đón ngày hôm đó có cháu Nguyễn Hoàng Long.

Sau khi đến trường, cả ông Phiến và bà Quy đều không kiểm tra xe nên không biết còn cháu L trên xe. Trả học sinh xong, ông phiến đưa xe về bãi đỗ tại sân Học viện Báo chí tuyên truyển (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến 15h30 phút cùng ngày, ông Phiến đến bãi gửi xe điều khiển xe đến trường Tiểu học Gateway đón học sinh. Vào thời điểm này, khi mở cửa xe mọi người phát hiện cháu Long bé nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế sau đó đưa đến Bệnh viện E nhưng cháu Long đã tử vong trước đó.

