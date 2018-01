Khởi tố chủ nhà để xảy ra vụ nổ "kho đạn" kinh hoàng làm 2 cháu bé tử vong

Chiều 3/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, hiện đang cư trú tại Phố Mới, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh vì có hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ông Tiến, chủ nhà xảy ra vụ nổ kinh hoàng rạng sáng cùng ngày khai nhận, khoảng tháng 12/2016, ông có thu mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến.

Trước đó, như đã thông tin, vụ nổ khiến 2 cháu bé là Nguyễn Tiến Nam, 2 tuổi (con ông Nguyễn Văn Lợi và bà Đặng Thị Thắm) và cháu Đặng Thuỳ Trang (con ông Đặng Đình Tiến và bà Lưu Thị Sen) tử vong.

Ngoài ra, hậu quả vụ nổ còn khiến vợ chồng anh Nguyễn Văn Tiến, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lợi bị thương. Ông Đặng Đình Hộ, 50 tuổi và vợ là bà Nghiêm Thị Hằng, 48 tuổi, đi tập thể dục qua khu vực xảy ra vụ nổ bị ảnh hưởng sức khoẻ.

Công an Bắc Ninh thu gom vỏ đạn

Khoảng 14h30’ cùng ngày, tại xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Đàm, 46 tuổi, ở cùng thôn, cách hiện trường vụ nổ khoảng 500m, ông Lê Ngọc Hà, 43 tuổi, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa (hiện đang là thợ trong xưởng mộc) nhặt được 1 đầu đạn đã đem mài nhẵn để làm móc chìa khóa và bị phát nổ.

Hậu quả ông Hà bị thương ở bàn tay trái và đùi phải bị găm 1 mảnh đạn, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ nổ làm căn nhà cấp 4 gồm 5 gian của gia đình ông Tiến bị đổ sập hoàn toàn, tạo hố sâu có kính thước 13,5m x 8,5m, sâu 3m; 6 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn gồm 5 nhà cấp 4, 1 nhà trần; trong đó có 4 căn nhà cấp 4 “mất tích” hoàn toàn. Ngoài ra, có khoảng 100 căn nhà dân tại khu vực lân cận bị ảnh hưởng, hư hỏng (vỡ cửa kính, nứt tường, trần nhà,…).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Yên Phong, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ, cứu chữa người bị nạn, bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và tiến hành điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp đấu tranh mở rộng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Thanh Sơn