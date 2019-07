Ngày 17/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng đều trú tại huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) về tội danh "Đánh bạc".

Theo đó, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lạc); Đinh Xuân Cách (59 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phong) và Lưu Thị Duyên (43 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lạc).

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đinh Xuân Cách, Lưu Thị Duyên. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thảo được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang có thai 34 tuần tuổi.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề tiền tỷ bị bắt. Ảnh minh hoạ.

Kết quả điều tra cho biết, từ đầu năm 2019, Nguyễn Thị Thảo đứng ra làm chủ lô đề, nhận bảng tổng hợp lô đề của các chủ bán lẻ lô đề ở một số xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng bằng các hình thức nhận bảng trực tiếp tại nhà, nhận qua máy Fax, nhận qua tài khoản Zalo.

Các đối tượng Duyên, Cách trực tiếp nhận ghi lô, đề từ người đánh rồi tập hợp, chuyển về cho Thảo theo phương Thảo thu từ 21.800 đồng đến 22.000 đồng/1 điểm lô, phần bán được cao hơn (khoảng 1000 đồng/1 điểm lô) thuộc về người ghi.

Đối với số đề, Thảo trả cho người ghi từ 25% đến 27% số tiền bán được… Toàn bộ số lô, số đề Thảo "ôm hết", không "chuyển" cho ai.

Sau một thời gian dài mật phục, đến 18 giờ ngày 8/7, cảnh sát hình sự Nam Định đã "thu lưới", bắt quả tang Thảo đang nhận bảng lô đề tại nhà riêng.

Tổng hợp các bảng lô, đề phát hiện tại nhà Thảo, công an xác định chỉ trong 1 tuần (từ 1/7 đến 8/7), tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề Thảo nhận đánh lên tới gần 2,2 tỷ đồng.

Hoàng Duyên

