Khởi tố cặp vợ chồng "đại gia" cầm đầu đường dây cờ bạc trăm tỉ

Ngày 14/10, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang; Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987), trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang; Nguyễn Văn Khương (SN 1987), trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiện (SN 1991), trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Riêng Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Minh) khởi tố cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, ngày 2/10, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt 5 đối tượng nói trên trong một chiến dịch triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng cực lớn.

Bước đầu cơ quan công an xác định, trong 3 tháng gần đây, các đối tượng sử dụng tài khoản tvvb26, Tvvb2604… cá độ bóng đá với con bạc với số tiền giao dịch từ khoảng 70 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.

Tại địa bàn TP Bắc Giang, Minh rất nổi tiếng về độ giàu có và chịu chơi. Khi ra ngoài, Minh lúc nào cũng đầu tóc bóng mượt, quần áo hàng hiệu, ví cầm tay đắt tiền…

Đi đến đâu, Minh cũng dẫn theo cả đám đàn em vừa là bảo vệ, vừa là ra oai, gây thanh thế cho giới "làm ăn" và những người xung quanh.

Cuộc sống của vợ chồng Minh theo một số người dân xung quanh thì thay đổi rất nhanh. Trước đây, hai vợ chồng Minh, Vân điều kiện kinh tế khá bình thường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, người ta thấy Minh giàu có bất ngờ.

Căn biệt thự 4 tầng mới xây toàn những đồ đắt tiền, phía trong nhà là bộ bàn ghế ngót nghét "hơn tỉ bạc", có bàn bi - a để đám đàn em giải trí. Vợ chồng Minh mỗi người đi một xe ô tô hạng sang và thường xuyên có những chuyến du lịch đắt đỏ, sang chảnh.

Vào tháng 4/2019, khi Cục Cảnh sát Hình sự lên kế hoạch triệt phá đường dây cá độ bóng đá của Minh thì phát hiện 1 tay chân của tên này bị bắt tại Hải Phòng. Chính vì thế, Minh cho "ngừng giao dịch". Để "đợi sóng gió đi qua", Minh và gia đình đã tổ chức một chuyến du lịch nước ngoài.

Đến tháng 7/2019, một lần nữa lực lượng công an vồ ‘hụt" Minh và đồng bọn bởi đàn em tên này lại bị bắt trong sới bạc. Các giao dịch cờ bạc được Minh "khép lại" chờ nghe động tĩnh.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2019 các hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc trên mạng của đường dây do Minh cầm đầu quay trở lại với số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng.

Xác định đây chính là thời cơ phá án hợp lý nhất, ngày 2/10, các tổ công tác đã bắt giữ các đối tượng này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Khương được Dương Quang Minh chỉ đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng (Hoàng là người được Minh thuê để làm kỹ thuật, quản lý các trang mạng cá độ bóng đá) cắt cho Khương 1 trang mạng cá độ bóng đá trên trang Webbong88.com với tên tài khoản là Tvvb26.

Khương và Minh thống nhất quy ước 1 điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Đến ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần thì chốt số tiền thắng, thua và thanh toán tiền cá độ với nhau. Đối tượng Minh giao cho Phan Đức Anh (hiện đang bỏ trốn, SN 1994, biệt danh "Bờm chè") có nhiệm vụ vào thứ 3 hàng tuần đi thu tiền được thua cá độ bóng đá của Khương.C

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng vài tháng, số tiền luân chuyển qua hoạt động đánh bạc của Minh và đồng bọn từ 70 tỉ đến 300 tỉ đồng.

