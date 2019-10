Liên quan đến vụ nổ tại trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương, trên Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 25/10 cho biết, trước đó ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".



Theo đó, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, đối tượng Trương Dương (SN 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm – là thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", hiện đang định cư tại Mỹ.

Hiện trường vụ việc

Ngày 10/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Như phản ánh, trước đó khoảng 9h sáng ngày 30/9, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ nổ. Nơi phát nổ được xác định khu vực nhà vệ sinh. Vụ nổ không gây thương vong về người, nhưng nhiều cửa kính văn phòng làm việc nơi đây bị vỡ tan do sức ép từ vụ nổ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật