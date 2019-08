Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô về hành vi giả mạo

Ngày 2/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Đông Đô .

Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác, quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa (36 tuổi, ngụ tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang (trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên Trường đại học Đông Đô; Phạm Vân Thùy, cán bộ Trường đại học Đông Đô và Lê Thị Lương, cán bộ Trường đại học Đông Đô.

Ngày 1/8, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở , chỗ làm việc đối với ông Dương Văn Hòa và Trần Ngọc Quang; đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy, Lê Thị Lương.

Được biết, hành vi của ông Hòa và các đồng phạm liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh bằng đại học thứ 2 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Trường đại học Đông Đô (Hanoi Dong Do International University - HDIU) được thành lập ngày 3/10/1994 theo Quyết định số 534/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam. Trường có trụ sở chính tại Km25, quốc lộ 6 - xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, và 2 chi nhánh đào tạo tại Hà Nội.

Hiện trường đại học này đào tạo 23 ngành hệ chính quy với các trình độ: đại học, thạc sĩ, liên kết đào tạo tiến sĩ.

Theo Thanh Niên





