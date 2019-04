Khởi tố, bắt giam tài xế say rượu đâm nữ lao công tử vong ở Hà Nội

Ngày 29/4, lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra, khoảng 23h đêm 22/4, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo về việc tại khu vực đường Láng thuộc địa bàn phường Thịnh Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người tử vong tại chỗ.

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và tổ chức điều tra.

Bước đầu xác định, sau khi sử dụng rượu, bia tại đám cưới, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Veracruz mang BKS 29A-784.09 từ ngõ Vĩnh Hồ đi ra Tây Sơn thì va chạm với 5 xe máy. Sau đó, Tuyên bỏ chạy về hướng Ngã Tư Sở, đi về hướng đường Láng đi Cầu Giấy.

Khi điều khiển xe đến khu vực số 220 đường Láng thì xe của Tuyên đâm vào chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, là nhân viên Công ty môi trường đô thị) đang thu gom rác tại đây.

Nữ lao công bị ô tô đâm tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Tuyên tiếp tục lái xe đâm vào anh Lê Thành Đạt (SN 1997, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade di chuyển cùng chiều khiến anh Đạt ngã và bị thương.

Tiếp đó, Tuyên lái xe đâm vào đuôi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mecerdes S400 do chị Dương Thị Ánh Ngọc (SN 1992, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) điều khiển khiến xe Mecerdes S400 bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra va chạm, Tuyên không dừng lại giải quyết mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy theo hướng đường Láng đi Cầu Giấy. Đến số nhà 81 Láng Hạ, túi khí xe của Tuyên bị bung và người dân đuổi theo, Tuyên mới dừng lại, bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Ô tô điên gây tai nạn liên hoàn chạy đến trước cửa số nhà 81 Láng Hạ bị người dân và cảnh sát đuổi theo bắt giữ.

Khi được đưa về trụ sở công an, tài xế Tuyên nồng nặc mùi rượu, thậm chí đến sáng, cơ quan công an vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai do người này vẫn còn say rượu.

Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên, lần 1 là 1,041 mg/lít khí thở và lần 2 là 1,077 mg/lít khí thở.

Được biết, nạn nhân Lê Thị Thu Hà có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, bản thân chị vừa phải đi thu gom rác, vừa phải chạy xe ôm để kiếm thêm tiền nuôi hai con nhỏ ăn học. Hai cháu đều là học sinh trường Trung học cơ sở Khương Thượng, quận Đống Đa (một cháu học lớp 9, cháu còn lại học lớp 6).

Cái chêt tức tưởi của nữ công nhân môi trường khiến người thân đau đớn.

Sau vụ tai nạn, trưa 23/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi chia buồn với gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Chia sẻ với gia đình, ông Chung đã trao hỗ trợ hai con chị Hà 10 triệu đồng theo quy định của Thành phố và 40 triệu đồng lấy từ Quỹ Công đoàn UBND TP.Hà Nội.

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền các nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân được khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được lập làm 2 sổ tiết kiệm và đứng tên hai bé trai là con của nạn nhân.

Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng; c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; đ) Làm chết 02 người; e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

