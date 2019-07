Khởi tố 4 bị can trong vụ án liên quan đến luật sư Trần Vũ Hải

Theo đó, ngày 2/7, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 43/PC03 khởi tố vụ án hình sự vụ án "trốn thuế" quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.



Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh thu thập được, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố bị can: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (trú tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Ngô Văn Lắm (trú tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Trần Vũ Hải (Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải); Ngô Tuyết Phương (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Hà Nội, vợ ông Hải).

Các bị can nêu trên đều bị khởi tố về hành vi "trốn thuế" - quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ngày 02/7/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh", "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại thành phố Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh", "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Ngô Văn Lắm và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

