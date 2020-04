Khởi tố 3 đối tượng sản xuất hàng giả chống dịch COVID-19 bán kiếm lời

Viện KSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam 3 tháng 21 ngày của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đối với 3 bị can gồm: Trương Thị Bình (SN 1982, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (viết tắt là Công ty Đức Anh)), La Văn Thi (SN 1982, Giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh) và Nguyễn Đức Việt Anh (SN 1987, nhân viên Công ty Đức Anh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 BLHS năm 2015.

Lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ hàng nghìn bộ quần áo bảo hộ y tế giả. Ảnh: CA

Trước đó, theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự CA Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế thu giữ tại công ty trên là hàng giả. Qua đấu tranh, CQĐT xác định, Công ty Đức Anh mua các dụng cụ bảo hộ y tế gồm khẩu trang, quần áo, kính, giày.. không đảm bảo chất lượng từ một đối tượng rồi chỉ đạo nhân viên trong công ty đóng gói và dán nhãn các đơn vị sản xuất khác đã được cơ quan y tế cấp phép. Trước đó, công ty này đã từng bán một lô hàng cho Trung tâm y tế huyện Quốc Oai nhưng bị trả lại, vì nghi ngờ doanh nghiệp đã phân phối đồ bảo hộ y tế giả.

Tuy nhiên vì mờ mắt trước lợi nhuận, công ty này vẫn tái diễn hành vi vi phạm và bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Theo đánh giá của CA Hà Nội, việc làm giả những bộ quần áo bảo hộ y tế kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng ở tuyến đầu (đặc biệt là các y bác sĩ).

