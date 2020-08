Khởi tố 3 bị can tham gia vụ đánh đập, lột áo thiếu nữ 17 tuổi

Em Th. bị nhóm người từ 16 đến 20 tuổi đánh đập, lột áo rồi quay clip, tung lên mạng xã hội Facebook.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Phước cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước.



Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết, các bị can đều ở huyện Tuy Phước, gồm: Nguyễn Thị Mỹ Hằng (16 tuổi, trú tại xã Phước Sơn), Đỗ Thị Ngọc My (17 tuổi, trú tại xã Phước Thuận) bị khởi tố về tội "Giữ người trái pháp luật" và "Làm nhục người khác".

Bị can Nguyễn Hữu Đức (20 tuổi, trú tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) bị khởi tố về tội "Làm nhục người khác".

Riêng Đoàn Thị Kim Ngân, mặc dù đã tích cực tham gia vụ hành hung em T.Đ.Th. nhưng do chưa đủ 16 tuổi ở thời điểm xảy ra vụ việc nên cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 9/8, em T.Đ.Th. (17 tuổi, ở khu vực 6, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) được một người bạn chở đến nhà Đoàn Thị Kim Ngân (16 tuổi, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) để tập trung chuẩn bị đi chơi cùng với nhóm bạn (trong đó có My, Hằng, Đức).

Tại nhà Đoàn Thị Kim Ngân, do mâu thuẫn ghen tuông nam nữ nên em T.Đ.Th. đã bị Mỹ Hằng và Ngọc My đánh đập, hành hung. Sau đó, các đối tượng này đã lột hết áo của em T.Đ.Th. ra để Hữu Đức cầm điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội Faceboook.

Khi đoạn clip T.Đ.Th. bị lột áo, đánh đập xuất hiện trên mạng xã hội Facebook thì gia đình của T.Đ.Th. mới biết nên đã làm đơn tố cáo, yêu cầu Công an huyện Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý.

