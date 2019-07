Khởi tố 2 đối tượng mua bán người ở Vĩnh Phúc

Thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phong (SN 2003, trú ở xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô) và Đỗ Thái Ngọc (SN 1998, trú ở xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô) về tội mua bán người được quy định tại Điều 151 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Phong có quen biết với chị Trần Thị D (SN 2004, ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô) từ tháng 6 năm 2018 cho đến nay. Do ham chơi và không có tiền tiêu xài cá nhân nên Phong đã nảy sinh ý định lừa bán chị D cho quán karaoke làm nhân viên quán hát.

Nhờ nhanh trí, cô gái trẻ đã tự giải cứu bản thân khỏi đối tượng bán mình vào quán karaoke. Ảnh minh hoạ.

Nguyễn Văn Phong đã rủ Đỗ Thái Ngọc là bạn của Phong cùng tham gia hành vi phạm tội và được Ngọc đồng ý. Ngay sau đó, cả 2 bàn bạc với nhau về việc đưa D xuống Hà Nội bán cho quán karaoke.

Khoảng 11h ngày 8/6/2019, Phong rủ một người bạn tên Hiệp và chị D đến quán ăn D8 ở xã Lãng Công ăn uống cùng Ngọc và một người tên Sam là bạn của Ngọc. Đến khoảng 15h cùng ngày, Phong thuê taxi và rủ cả nhóm xuống Hà Nội chơi nhưng mục đích là đưa chị D xuống Hà Nội bán.

Khi đến quán karaoke Thắng Lợi thuộc huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Phong gặp chủ quán và trao đổi về việc bán D để làm nhân viên quán hát với giá 7 triệu đồng. Biết việc Phong bán mình làm nhân viên quán hát nên chị D không đồng ý, do vậy chủ quán cũng không đồng ý.

Sau đó, cả nhóm lên xe đi về một quán karaoke ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Tại đây, Phong gặp chủ quán và đặt vấn đề bán D làm nhân viên quán hát nhưng chủ quán hát không đồng ý.

Lúc này Phong đã có lời nói đe dọa chủ quán "nếu không mua D thì Phong sẽ đánh chị D và bán sang quán khác". Lo sợ Phong tiếp tục đưa mình đi bán, nên chị D đã nhờ chủ quán karaoke trả cho Phong số tiền 3 triệu đồng để được ở lại quán.

Sau khi Phong nhận đủ tiền và cả nhóm rời khỏi quán, chị D đã mượn điện thoại của chủ quán gọi điện thoại về cho gia đình kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình chị D đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an huyện Bình Xuyên.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phong và Đỗ Thái Ngọc về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Phong và Đỗ Thái Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật