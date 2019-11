Khoảnh khắc đối diện họng súng của tên cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Nhân chứng kể phút giáp mặt với tên cướp tiệm vàng ở TP.HCM "Khi 2 tên cướp từ tiệm vàng đi ra tôi quăng chiếc xe đạp để cản lại nhưng bất thành. Một trong hai tên sau đó đã chĩa súng thẳng mặt tôi", một nhân chứng kể.

Chiều 15/11, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, truy xét 2 nghi can cướp tiệm vàng ở đường Trần Văn Mười. Hàng trăm người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Nhiều người tỏ ra lo lắng khi hay tin cướp táo tợn giữa ban ngày.

Chĩa súng vô mặt

Trong khi cảnh sát soi từng mảnh thủy tinh vỡ, ông D. (anh trai chủ tiệm vàng) vẫn còn run khi thuật lại khoảnh khắc tên cướp chĩa súng vào mặt.

Ông D. kể khoảng 15h cùng ngày, ông đang ngồi ở nhà (sát vách tiệm vàng của em trai) thì nghe tiếng truy hô "cướp, cướp".

Biết có chuyện không lành, ông dắt chiếc xe đạp dựng kế bên lao ra đường, ném thẳng về phía tên cướp. Tuy nhiên, chiếc xe được ném trong vội vã nên không trúng mục tiêu mà chỉ trượt qua bánh xe trước của 2 tên cướp.

Công an đang lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

“Lúc này, tên cướp chĩa súng thẳng vào mặt tôi. Khoảng cách giữa tôi và tên cướp chỉ khoảng 1,5 m nên tôi lui lại. Nếu tiến thêm bước nữa, có lẽ tên cướp đã nổ súng”, ông D. kể.

Theo nhân chứng, không chỉ ông D. bị tên cướp chĩa súng đe dọa mà người dân khi nghe truy hô cướp và chạy tới cũng bị tương tự.

“Tôi vừa truy hô vừa hướng về phía tiệm vàng thì một tên cướp đã chĩa ngay súng vào mặt tôi. Tôi hoảng sợ, né qua chỗ khác”, một phụ nữ ở đối diện tiệm vàng kể.

Nhận diện kẻ cướp

Theo người dân, 2 tên cướp mặt đồ đen, trùm kín mặt, cao khoảng 1,65 m. “Dù trùm kín cả người, qua chỗ hở ở cổ, tôi thấy một người có làn da ngăm đen”, ông D. chia sẻ.

Theo anh trai chủ tiệm vàng, trước khi vụ cướp xảy ra, ông thấy 2 người bịt kín mặt, cầm túi bước vào tiệm kim hoàn. Sau một lúc trao đổi, 2 người này trở ra.

2 kẻ bịt mặt nổ súng, cướp tiệm vàng ở TP.HCM Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc 2 tên cướp mặc áo đen, trùm kín mặt cầm theo súng lao vào khống chế chủ tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

“Tôi thấy 2 người vào tiệm vàng mà trùm kín mặt nên nghi ngờ. Sau đó tôi thấy họ rời đi nên an tâm, nhưng rồi vụ cướp xảy ra không lâu sau”, ông D. kể.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra vụ cướp có nghe nhiều tiếng nổ nhưng không chắc chắn đó là tiếng súng. Lúc bọn cướp lên xe rời đi, nhiều người chạy vào tiệm vàng thì phát hiện tủ kính bị đập, máu vương vãi một số nơi.

“Có lẽ bọn cướp trong lúc hốt vàng vào túi bị kính cắt đứt tay chảy máu”, một người dân tên T. nói.

