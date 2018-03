Khóa hồ sơ vụ hai bố con bị cắt cổ tử vong lúc đi rừng lấy mật ong

Ngày 13/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ án 2 bố con ở thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn bị sát hại xảy ra vào ngày 2/3 đã được điều tra làm rõ và đã đóng hồ sơ.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, nghi phạm giết người là Dương Kim Minh - hàng xóm của nạn nhân đã tự vẫn và tử vong. Qua kết quả điều tra xác định vụ án chỉ có một nghi phạm gây án nên vụ án đã được đình chỉ và kết thúc.

Đường dẫn vào thôn Khe Sâng - Nơi sinh sống của gia đình nạn nhân và nghi phạm. Ảnh: PV

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, khoảng 8h ngày 2/3, anh Dương Kim C. (34 tuổi, ở xã Thái Bình) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong rừng.

Đến 16h cùng ngày, không thấy chồng và con về, vợ anh C. gọi điện cho chồng nhưng không thấy nghe máy.

Lúc này, chị vợ anh C. nghĩ chồng sang nhà bạn uống rượu nên gọi điện không nghe. Đến 23h cùng ngày, chị này không thấy chồng về vẫn tiếp tục gọi nhưng không có hồi âm.

Đến sáng ngày 3/3, gọi điện thấy tắt máy, sốt ruột nên gia đình anh C. đã chia nhau đi tìm 2 bố con, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi bị sát hại trong bụi rậm đã tử vong.

Dương Kim Minh tự sát sau khi sát hại hai bố con hàng xóm vì mâu thuẫn tranh chấp đất rừng.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, đến ngày 4/3, mới tìm thấy anh Dương Kim C. ở trong rừng cũng đã tử vong.

Qua điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau nhiều ngày truy bắt, vào sáng 7/3 Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện Dương Kim Minh tại một khe núi ở xã Tân Vân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) - cách nơi xảy ra vụ án khoảng 150 km. Tuy nhiên, Minh đã treo cổ tự vẫn. Nghi phạm giết người được nhanh chóng xác định là Dương Kim Minh (34 tuổi, trú tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Sau án mạng, vợ và con nạn nhân Dương Kim C. càng nheo nhóc đáng thương. Ảnh: Duy Chiến

Trao đổi với PV về vụ án trên, ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, vụ án mạng lấy đi 3 mạng người để lại hậu quả đau lòng cho cả gia đình anh C. và gia đình nghi phạm Dương Kim Minh bởi cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo và đông con cái.

Theo đó, vợ chồng anh C. có 6 người con, con trai lớn nhất sinh năm 2005 đã bị sát hại cùng bố, còn cháu bé nhất nay còn chưa tròn 2 tuổi. Trong khi vợ chồng Dương Kim Minh cũng có 5 người con. Do kinh tế khó khăn, vợ chồng Minh phải cho một cháu vào trại mồ côi, sau đó được hai vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi.

“Gia đình anh C. và Minh đều làm ruộng và trông cây thông lấy nhựa bán, lại đông con nên kinh tế thuộc diện khó khăn nhất xã. Anh C. và Minh đều là trụ cột lo kinh tế của gia đình nên sau khi xảy ra vụ án mọi người đều rất đau lòng và lo lắng cho cuộc sống của mẹ con anh C. và cả vợ con Minh”, ông Lực chia sẻ.

Nhật Tân