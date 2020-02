Liên quan tới vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") gây ra tại Củ Chi ngày 29/1, chiều nay 14/2, Công an TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ việc.



Diễn biến cho thấy, nhiều cơ quan báo chí đến dự đưa tin. Tuy nhiên, buổi họp báo diễn ra ngắn gọn, nhiều câu hỏi của phóng viên về quá trình vây bắt Tuấn "khỉ" chưa được trả lời.

Diễn biến buổi họp báo về quá trình vây bắt Tuấn "khỉ"

Theo ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, TP.HCM họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ án. Theo ông Lương đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đang được điều tra mở rộng, do vậy, khi có thông tin cụ thể sẽ thông báo cho các cơ quan báo chí.

Thông tin sơ bộ về vụ vây bắt, tiêu diệt Tuấn "khi", đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, qua nguồn tin trinh sát, cơ quan chức năng nhận được tin báo Tuấn "khỉ" ẩn náu tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn. Sau đó, Công an TP.HCM đã phối hợp với Bộ Công an truy bắt Tuấn "khỉ".

Tối 13/2, Công an TP.HCM bí mật đột kích vào căn nhà hoang mà đối tượng ẩn náu. Theo ông Quang, trong quá trình truy bắt, Tuấn "khỉ" liên tục chống trả quyết liệt. Cụ thể đối tượng này đã bắn 3 phát đạn vào phía lực lượng vây bắt. Cũng theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, trong sáng 14/2, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương đã vào trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Hiện, cơ quan chức năng đang rộng vụ án.

Lãnh đạo Công an TP.HCM thông tin sơ bộ về quá trình vây bắt Tuấn "khỉ"

Tại một diễn biến liên quan, trong chiều nay, Bộ Công an cũng phát đi thông tin về việc truy bắt đối tượng Tuấn" khỉ". Thông tin cho biết, ngày 13/02, lực lượng công an đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Lực lượng công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát, đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" ẩn náu

Đến 22h15 ngày 13/02, phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

