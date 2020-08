Khám xét người đàn ông đi bộ, phát hiện 1 kg ma túy đá

Đối tượng Thành bị công an bắt giữ.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1983, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 23/8, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Thành đeo túi da màu nâu trên người, đi bộ theo hướng từ Quốc lộ 1A vào cây xăng dầu tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ trên người đối tượng này một túi nilon màu vàng có chứa chất màu trắng với trọng lượng 1kg, nghi là ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá đang được đối tượng đưa đi giao cho một người đàn ông đã đặt mua trước đó. Trên đường vận chuyển ma túy đi bán thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tiền Phong

