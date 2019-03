Kẻ xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi bị bắt giam

Theo nguồn tin từ Zing, chiều 19/3 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình - bị can bị cáo buộc xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi trong vườn chuối hôm 24/2 - về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo nguồn tin này, việc bắt tạm giam bị can năm 1988 được thực hiện theo yêu cầu của Công an TP Hà Nội. Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ cũng đồng ý với việc này và đã có quyết định chuyển vụ án.

Hồ sơ và bị can trong vụ án đã được bàn giao cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội để xem xét điều tra bị can về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vì sao bị can được tại ngoại

Theo điều tra ban đầu, trưa 24/2, Trình đi bán thịt lợn ở chợ. Trên đường về, anh ta thấy bé gái đi một mình nên đã ép lên xe máy.

Sau khi chở nạn nhân đến vườn chuối ở xã Lam Điền (cách đó khoảng 5 km), Trình đã xâm hại tình dục rồi để mặc bị hại tại hiện trường.

Cảnh sát làm việc với bị can Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị tổn thương một số nơi, gãy tay phải và răng hàm. Sau 9 ngày tạm giam, Trình được tại ngoại. Việc này khiến gia đình nạn nhân và dư luận bất bình.

“Tôi bức xúc nhưng tự kiềm chế để không trả thù kẻ đồi bại đã hãm hại con mình”, bố bé gái nói và cho biết con gái anh bị gãy tay phải, gãy răng hàm và đa chấn thương. Những tổn thương nghiêm trọng đó chứng tỏ Trình đã dùng vũ lực để xâm hại cháu bé. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị can khai chỉ dùng tay dâm ô nên chỉ bị khởi tố tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Còn cơ quan điều quan khi thông tin tới báo chí cho biết khoản 1 tội Dâm ô người dưới 16 tuổi có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, bị can sẽ không bị tạm giam.

Tuy nhiên, trung tá - chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng khi quyết định cho bị can tại ngoại cần đánh giá thêm những tác động của vụ án đối với xã hội. "Phải đặt vụ án trong bối cảnh tình hình tội phạm về xâm hại trẻ em đang gia tăng và diễn biến phức tạp, cộng đồng đang cần động thái trừng trị nghiêm khắc loại tội phạm này”, ông Hiếu nói và cho rằng áp dụng biện pháp tạm giam bị can trong vụ án này là hợp lý.

Có dấu hiệu tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng căn cứ nội dung ban đầu của vụ án, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình là có căn cứ. Tuy nhiên, khởi tố về tội gì mới là câu chuyện gây tranh cãi.

Theo luật sư, hành vi xâm hại tình dục của kẻ đồi bại đã rõ nhưng cần làm rõ bị can 31 tuổi đã sử dụng “công cụ, phương tiện” gì để phạm tội. Trình khai chỉ dùng tay để xâm hại liệu đã đủ hay anh ta còn dùng dương vật để xâm hại vùng kín của nạn nhân? Bị can đã thỏa mãn thú tính hay chưa? Vì sao anh ta lại bỏ đi ? Đó là những tình tiết quan trọng nhằm định tội.

Camera ghi lại cảnh Trình điều khiển xe máy chở bé gái đến vườn chuối. Ảnh chụp màn hình.

Luật sư cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ Nguyễn Trọng Trình thực hiện hành vi xâm hại tình dục có nhằm mục đích giao cấu, có mục đích quan hệ tình dục với nạn nhân hay không? “Ranh giới của 2 tội danh dâm ô và hiếp dâm căn cứ vào việc bị can có ý định thực hiện hành vi quan hệ tình dục hay không”, luật sư phân tích.

Bộ luật Hình sự quy định, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là tội danh có cấu thành hình thức. Cơ quan chức năng chỉ cần có chứng cứ chứng minh hành vi đe dọa, uy hiếp, tấn công nạn nhân nhằm mục đích quan hệ tình dục là đủ cấu thành tội. Không cần biết bị can có thỏa mãn nhu cầu hay không.

Bên cạnh đó, để làm rõ Trình có mục đích giao cấu hay không, cơ quan điều tra không chỉ căn cứ lời khai bị can mà còn dựa vào chứng cứ pháp lý khác như kết luận giám định, dấu vết trên thân thể nạn nhân.

Nhận định về vụ án, luật sư Cường cho rằng hành vi của Nguyễn Trọng Trình đã có dấu hiệu tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Do đó, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam là cần thiết.

