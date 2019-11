Kẻ trốn truy nã 26 năm bị phát hiện khi đang công tác tại... cơ quan thực thi pháp luật

Trao đổi với phóng viên sáng 30/11, Đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cách đây... 26 năm.



Trước đó, Huy đã bị truy nã vào năm 1993 sau khi phạm tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Theo tài liệu tố tụng, năm 1993, Huy cùng 4 bị cáo khác (đã bị xét xử - PV) có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình, vốn là công trình an ninh quốc gia.

Trốn truy nã 26 năm, Huy điềm nhiên vào làm việc cho một cơ quan pháp luật. Ảnh minh họa

Sau khi sự việc được làm rõ, Huy bỏ trốn trong khi 4 đồng bọn bị xét xử phạt tù giam. Bẵng đi nhiều năm, không rõ bằng cách nào, Huy vẫn điềm nhiên sinh sống tại chính nơi mình đã từng gây ra sự việc, thậm chí vào làm việc trong cơ quan Nhà nước, một cơ quan liên quan đến pháp luật.

Huy được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình). Quá trình công tác, Huy được TAND tỉnh Hòa Bình cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán. Tuy nhiên Huy chưa được bổ nhiệm.

Qua quá trình xác minh lý lịch người thân của Huy, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện Huy có lệnh truy nã cách đây đã 26 năm nên đã tiến hành bắt giữ.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, đối với tội danh "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia", bị can bị truy nã vô thời hiệu nên việc Huy bị bắt để phục vụ điều tra là điều hoàn toàn đúng theo luật tố tụng hình sự.

