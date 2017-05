Kẻ thua bạc giết bạn tình rồi ném xuống sông

Trao đổi với chúng tôi, chiều 28/5, đại tá Đỗ Văn Mười Bốn, người phát ngôn Công an tỉnh An Giang, cho biết sáng cùng ngày Công an TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu đã phối hợp bắt giữ Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Nạn nhân là chị Duyên (27 tuổi, đã đổi tên - PV) ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, sáng một tuần trước, Công an Vĩnh Long nhận tin báo có một xác chết trôi trên sông ở thị xã Bình Minh. Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách phát hiện nữ nạn nhân có nhiều vết thương ở mặt, tay và nứt xương sọ.

Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo An Giang.

Trong lúc cơ quan điều tra thông báo truy tìm nhân thân của người xấu số thì bà Nguyễn Thị Tia (47 tuổi) đến ở quan điều tra ở An Giang trình báo chuyện con gái là chị Duyên mất tích từ ngày 19/5 sau khi rời phòng trọ tại TP Long Xuyên. Khi ra khỏi nhà, chị Duyên đi xe máy AirBlade, cổ đeo kiềng vàng 18K trọng lượng 4 chỉ, đeo hoa tai vàng, sử dụng điện thoại iPhone 6...

Kết quả giám định vân tay của Công an Vĩnh Long sau đó xác định thi thể trôi sông chính là người mà bà Tia báo mất tích. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an An Giang khoanh vùng được nghi can nhưng Phong không có mặt tại địa phương.

"Hồ sơ trinh sát thể hiện chiều 19/5, chị Duyên vào một phòng của một khách sạn ở TP Long Xuyên nhưng sau đó lễ tân không thấy người này đi ra. Thanh niên đi cùng khoảng 35 tuổi, thuê phòng 202 trước khi chị Duyên đến", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Trinh sát còn nắm được thông tin về việc Phong là kẻ nghiện cờ bạc, thường xuyên xuất hiện tại các casino bên kia biên giới. Gần đây, anh ta nợ nần nên cơ quan điều tra đưa Phong vào "tầm ngắm" là hợp lý.

Bị bắt giữ sau khi thua bạc và trở về từ Campuchia, Phong khai thường đi karaoke với chị Duyên. Trong lúc túng thiếu, anh ta hẹn nạn nhân vào khách sạn rồi ra tay sát hại để cướp tài sản.

"Lúc nạn nhân mặc quần áo để chuẩn bị rời khách sạn, Phong dùng dao chém chết chị Duyên. Tên này sau đó ra chợ mua valy loại lớn để cho thi thể nạn nhân vào rồi đưa lên taxi chở đi. Đến phà Châu Giang, Phong định bỏ valy xuống sông nhưng thấy có nhiều người nên đến cầu Cần Thơ mới đẩy xuống sông", một cảnh sát kể lại lời khai của kẻ sát nhân.

Hiện, nghi can đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Theo Zing.vn