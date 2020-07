Kẻ sát hại người phụ nữ gần chợ Cửa Bắc đã chết trong tư thế treo cổ

Chiều 29/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn xã Nghi Yên.



Sau khi gây án, nghi phạm Cương bỏ trốn

Được biết, người tử vong là Phan Công Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc). Cương là nghi phạm dùng dao sát hại dã man một người phụ nữ ở gần chợ Cửa Bắc (phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) vào sáng 27/7. Sau khi gây án, Cương bỏ trốn.

"Cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ ở một ngôi nhà trên đồi gần biển Bãi Lữ thuộc địa bàn xã Nghi Yên. Xe máy, dao và ít đồ dùng cá nhân của nghi phạm cũng ở gần đó. Cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc" – nguồn tin cho hay.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật