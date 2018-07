Kẻ phạm tội nhờ đi vệ sinh trước khi phát nổ trụ sở công an ở Sài Gòn

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) cho biết đang truy bắt 3 nghi can còn lại do liên quan vụ gây nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 5 bị can về hành vi Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và 3 bị can khác về hành vi Mua bán trái phép chất nổ.

Trinh sát giả cặp tình nhân khi phá án

Chiều 5/7, đại diện Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) đã có những chia sẻ chi tiết về hành trình vây bắt các nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Lê Trai chụp lại.

Theo vị này, chiều 20/6, khi xảy ra vụ việc lãnh đạo PC45 đã cử 45 trinh sát vào cuộc để điều tra theo nhiều hướng. Họ là những cán bộ có kinh nghiệm trong nghề.

"Cảnh sát nhận thấy biển số xe của 2 nghi can gây ra vụ việc là giả, được vẽ bằng bút mực. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa to, vết mực bị trôi mất khiến việc lần theo dấu vết của chúng gặp vô vàn khó khăn”, vị cán bộ chia sẻ.

Với nghiệp vụ của mình, công an xác định nhóm tham gia vụ nổ đã di chuyển về phía Đồng Nai. Tại công viên 30 Tháng 4 (TP Biên Hòa), 2 người gặp Nguyễn Khanh (54 tuổi, ở Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo một người xe ôm tại khu vực trên, chúng đã rút ra một vật màu đen và sau này cảnh sát cho rằng đó là ám hiệu hoàn thành công việc. Chỉ vài phút sau, họ đi vào con hẻm nhiều nhà trọ, nơi có nhiều giáo xứ.

Do khu vực trên phức tạp, thông qua cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đến sáng 22/6, tổ công tác mới xác định được nhà của người có liên quan đến vụ nổ. Tuy nhiên, cảnh sát không vội vàng hành động mà bí mật đeo bám chờ thời cơ thuận lợi. Hàng chục trinh sát nhịn đói, nhịn khát để đeo bám nghi can do sợ mất dấu vết.

Đến sáng 24/6, Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, con trai Khanh) vào vườn trái cây nhậu cùng 8 người khác. Tất cả trinh sát vây kín khu vườn nhưng không vào cổng được vì sợ họ phát hiện.

"Lúc này Công an huyện Long Khánh tung 2 trinh sát nữ để giả làm tình nhân với trinh sát nam vào cùng. Đúng lúc này, trời mưa rất to. Nhóm 8 người đứng dậy chạy chỉ còn mình Thành đi sau. Cảnh sát nhanh chóng chớp thời cơ, bí mật đưa nghi can lên xe chở đi", người tham gia chuyên án kể.

Thuốc nổ được tìm thấy tại nhà cha con Khanh - Thành. Ảnh: Lê Trai chụp lại.

Khi mới bị bắt, Thành tỏ ra lỳ lợm, thách thức, chứng minh thời gian rất khớp. Sau này, Thành khai nhận bố anh ta là người cầm đầu vụ việc.

Khi khám xét khẩn cấp nhà Thành, công an phải đưa 2 cảnh khuyển cùng lực lượng công binh đến. Hơn 4 giờ sau, toàn bộ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT trong căn nhà mới được xử lý xong.

Từ lời khai của cha con Khanh, công an đã bắt giữ kẻ trực tiếp gây nổ trụ sở Công an phường 12 là Vũ Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình) và 5 tên khác.

Đi nhờ nhà vệ sinh trước khi ra tay

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết việc gây nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình được nhóm người lên kế hoạch cụ thể.

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận, chúng đã lui tới lân cận trụ sở công an phường. Họ gây nổ phòng tiếp dân không chỉ nhắm vào công an mà còn cả người dân, nhằm gây ra khung cảnh hoảng loạn.

"Hành vi của chúng hết sức bạc nghĩa. Để đánh được Công an phường 12, trước đó họ vào xin đi vệ sinh và được công an ở đây hỗ trợ”, thiếu tướng Phan Anh Minh nói.

Thiếu tướng Phan Anh Minh trả lời báo chí. Ảnh: Trương Khởi.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM khẳng định tính chất vụ án này là chống chính quyền nhân dân. Tổ chức vụ gây nổ này là một trong những âm mưu của những kẻ lưu vong chống Nhà nước.

Theo đó, chúng dùng cách thức liên lạc đơn tuyến, bí mật qua mạng xã hội. Họ đã chuẩn bị chu đáo, thử nghiệm quả nổ nhiều lần. Ý đồ, âm mưu thông qua kích động, biểu tình.

Theo người phát ngôn Công an TP.HCM, đã có kẻ tham gia biểu tình với ý đồ gây rối, phá hoại và tổ chức khủng bố. Việc lôi kéo các thành phần tham gia chỉ với lời hứa hẹn mơ hồ như phong tước, phong chức và gửi tiền.

Theo lời khai ban đầu, 8 quả nổ nhóm tội phạm chuẩn bị để cho nổ trụ sở công an và nhà riêng các cán bộ.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật