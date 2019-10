Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với phạm nhân Lê Nguyên Tùng (SN 1994, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) "về hành vi mua bán người" (Tùng đang là phạm nhân chấp hành án phạt tù vụ án trước).

Theo tài liệu của CQĐT, tháng 5/2015, qua mạng xã hội, Tùng làm quen với chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú ở tỉnh Thanh Hóa) khi chị này đang làm giúp việc cho một gia đình tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Do đang túng thiếu tiền, ngày 30/8/2015, Tùng tìm gặp đối tượng Nguyễn Văn Th, trú ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để bàn bạc kịch bản lừa bán chị T. qua Trung Quốc.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau 2 đối tượng này lên Hà Nội đón chị T. Sau đó, Tùng và Th. đưa chị T. đi xe khách đến TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, các đối tượng tiếp tục đưa chị T. vượt biên vào sâu lãnh thổ Trung Quốc và gặp một người phụ nữ Việt Nam tên là Thu (người này đã đặt "hàng" từ trước việc mua, bán phụ nữ với Tùng).

Chân dung đối tượng Lê Nguyên Tùng. Ảnh: ANTĐ

Sau khi tiến hành giao dịch, Thu trả cho Lê Nguyên Tùng 6.500 Nhân dân tệ (tương đương 21,5 triệu đồng), Tùng đã chia cho đối tượng Th 3.000 Nhân dân tệ, còn giữ lại 3.500 Nhân dân tệ cho mình. Nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa nạn nhân với người thân ở Việt Nam, Tùng đã lấy điện thoại của chị T.

Cho tới lúc này, chị T. mới biết mình bị lừa bán nên đòi về nước nhưng bị Tùng và đồng phạm đánh đập, đe dọa. Sau đó, nhóm người của Thu ép chị T. phải đi bán dâm nhưng nạn nhân kiên quyết không đồng ý nên bị bán cho người khác và bị ép phải bán dâm.

Tới tháng 8/.2017, chị T. bị công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ. Đến cuối tháng 2/2018, nạn nhân được Công an Trung Quốc trả về Việt Nam. Do mặc cảm và tự ti nên nạn nhân không đến ngay cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng. Thời gian sau, được sự động viên của gia đình, chị T. đã đến trình báo sự việc với cơ quan công an.

Cũng theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, đối tượng Lê Nguyên Tùng đã từng phạm tội mua bán người. Tùng đã bị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử 8 năm tù giam tội mua bán người (thời điểm đó Tùng và Th gây ra vụ án lừa chị Nguyễn Thị T nêu trên nhưng bị hại chưa về Việt Nam). Hiện Tùng đang là phạm nhân thụ án tại một trại giam thuộc Bộ Công an. Còn Nguyễn Văn Th. đang bỏ trốn và bị truy nã.

Liên quan tới đối tượng Lê Nguyên Tùng, chiều ngày 14/10, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, lãnh đạo UBND xã Thạch Đồng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận đã nắm được thông tin sự việc trên.

Được biết, Tùng vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại địa phương. Tùng là con út trong gia đình có 2 anh em trai. Bản thân Tùng trước đây chỉ học đến cấp 3 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Tùng tỏ ra là một thanh niên khá hiền lành, không thuộc diện có tiền án, tiền sự.

Thông tin Tùng bị bắt và kết án về tội mua bán người, giờ lại tiếp tục bị Công an TP. Hà Nội khởi tố cùng tội danh trên khiến người dân địa phương hết sức ngỡ ngàng, sửng sốt.

Đại Phong

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật