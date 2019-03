Vết trượt dài của một thiếu nữ trẻ

Là cô gái có nhan sắc, Nguyễn Thị Huyền My (SN 1999, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã có nhiều người vây quanh tán tỉnh.

Với sự ngây thơ của tuổi trẻ, My không biết được rằng những thứ tưởng chừng như ánh hào quang đó cũng chính là bóng đêm đen kịch cho chuỗi ngày dài sau này của cuộc đời My.

Trong khi đám bạn cùng trang lứa hối hả với những trang viết để lựa chọn con đường đi của mình thì với My những tiết học, lời dạy đã chẳng còn chút hào hứng, cô nữ sinh cũng quên đi những lời răn của ba mẹ.

My lao vào tình ái trong những lời yêu thương có cánh và sự nuông chiều có mục đích. My ngỡ mình là nàng công chúa, ắt được cung phụng và cho đó là điều đương nhiên được hưởng. My đang bước đến bên bờ dốc của cuộc đời mình.

Ba mẹ My là những người lao động chất phác, hiền lành. Họ dành cho My tình thương yêu cùng niềm tin tưởng trọn vẹn. Để rồi khi nhận ra con mình có những “bất thường thực sự” chứ không chỉ là những lời đồn ác ý của xóm giềng nữa thì đã muộn.

Những đòn roi vào thân xác không làm cho con gái họ thức tỉnh, chỉ còn sự bất lực cùng với nỗi ân hận đã yêu thương con không đúng cách.

Tuổi 17, những gì My có được là nỗi đau về sự thật và đứa con lớn dần lên trong bụng nhưng người nghĩ là cha đứa bé lại nằng nặc chối bỏ.

Những tháng ngày ăn chơi chưa dứt khỏi tâm trí của cô gái trẻ, không chấp nhận sự thật lại phũ phàng với mình như thế, My “bập” vào ma túy đá để được “phiêu”, được mường tượng với ảo ảnh của chính mình trong những ngày đã qua.

My trượt dài vào con đường sử dụng ma túy đá từ lúc nào không rõ, nhưng ngày 17/4/2017, khi đang mang thai đứa con không cha, My đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cú ngã đầu đời khiến cho My “sốc”, những thứ như ánh hào quang cũng tan biến, trả lại cho My thực tại là những ngày tháng đau buồn, chán nản. Làm mẹ đơn thân ở cái tuổi đôi mươi đâu phải dễ, với My lại càng khó khi ma túy đang là điều làm My thấy hạnh phúc…

Không sớm tỉnh ngộ, My thả mình theo ma túy đá với những tháng ngày triền miên bên “cóng” cùng nhóm “bè” của mình, để đứa con chưa tròn 2 tuổi thấy lạ mùi mẹ những lúc My vỗ về.

Là bị cáo với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” trong phiên xử. Không ai nghĩ rằng, Nguyễn Thị Huyền My, cô gái mới chớm tuổi 20 lại có thâm niên nghiện ma túy đá. Cũng không ai nghĩ rằng, My đã có con từ năm 18 tuổi, mà không biết bố của nó là ai…

Bản cáo trạng nêu rõ, khoảng 7h sáng ngày 22/12/2018, Huyền My được 1 người đàn ông cho 4 gói ni lông đựng ma túy tổng hợp dạng đá. My cất giấu vào người để sử dụng.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, khi đi cùng một người bạn từ xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà về TP Hà Tĩnh, Huyền My đã bị Công an huyện Thạch Hà kiểm tra và phát hiện số ma túy đá đang được dấu trong người My.

Phiên xét xử diễn ra không quá lâu, bản thân My thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng VKS truy tố. My khóc, những giọt nước mắt đầy hối lỗi, sự ham chơi, bỏ ngoài tai những lời răn dạy đã khiến cho My tự hủy hoại bản thân và tương lai của mình.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 1/3 vừa qua, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền My mức án 18 tháng tù về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa kết thúc để lại nhiều day dứt trong lòng người dự khán, vẫn biết như Huyền My phải nhận một hình phạt thích đáng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nhưng ai nấy đều thấy tiếc cho tương lai của cô gái trẻ, tiếc cho em “bông hoa” chớm nở đã vội tàn vì ma túy.

Theo Công lý

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật