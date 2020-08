Kế hoạch táo tợn của nghi phạm trộm 350 cây vàng trong đêm mưa ở thị xã Sơn Tây

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1990, ở Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội) - nghi phạm vụ trộm tiệm vàng ở Sơn Tây.



Theo đó, vào rạng sáng 18/8, gia đình chị Lê Thị Vân Anh ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới thì bỗng tá hỏa khi phát hiện khu vực tầng 1 của ngôi nhà là nơi trưng bày mua bán vàng đã bị kẻ gian trộm cắp. Chân tay bủn rủn, chị Vân Anh chỉ kịp hô hoán cho chồng và các con thức dậy thông báo cho cơ quan công an. Qua kiểm tra ban đầu, kẻ gian đã lấy đi 350 cây vàng và 140 triệu đồng, trị giá khoảng 13 tỷ đồng. Ngay sau đó, thông tin về vụ án này đã được Công an thị xã Sơn Tây cấp báo đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội.

Tiệm vàng Tuấn Đạt (số 55 Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội) nơi xảy ra vụ trộm 350 cây vàng trong đêm mưa.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây, Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường ghi lời khai những người liên quan. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là người rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Gần như toàn bộ hệ thống camera của cửa hàng vàng đã bị đối tượng vô hiệu hóa, không ghi lại được nhiều hình ảnh của đối tượng khi đột nhập vào trong. Chắc chắn, đối tượng phải là người am hiểu địa bàn, có thời gian chuẩn bị theo dõi cửa hàng rất lâu mới có thể gây án và rút đi trong thời gian rất nhanh như vậy.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, các trinh sát tham gia điều tra vụ án được lệnh tập trung rà dựng các nghi can, nhất là những đối tượng nằm trong diện nợ nần, cờ bạc, có biểu hiện bất minh quanh khu vực các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây…

Sau khi cắt khung sắt cửa ở tầng 3 để đột nhập vào bên trong tiệm vàng, đối tượng đã đi xuống tầng 1 rút dây cắm điện của đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính trưng bày.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục nhận được tin báo của Công an huyện Thạch Thất, cách đó 2 ngày khi vụ trộm trên xảy ra, tại cửa hàng kinh doanh xe máy Honda ở địa chỉ thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội do anh Nông Quốc Cường là chủ cửa hàng đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 xe máy Honda SH 150i và 58 triệu đồng trong két sắt tại tầng 1 cửa hàng.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định thủ đoạn gây án của đối tượng trong vụ án này tương đối trùng khớp với vụ trộm cắp tài sản ở hiệu vàng bạc Tuấn Đạt tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào ngày 18/8.

Trước tính chất chất nghiêm trọng của các vụ trộm cắp tài sản trên, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung tối đa lực lượng trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất. Đến ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, Thạch Thất, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hân - đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Nguyễn Tiến Hân tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội khá trơn tru. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Hân là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hân không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền ăn tiêu, không có tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng đầu tháng 8/2020, qua quan sát, tìm hiểu, Hân biết được tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cửa hàng kinh doanh xe máy tại địa bàn thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất có nhiều tài sản có giá trị. Vào ban đêm tại tuyến đường chính ít người qua lại nên đối tượng đã đến chợ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng mua ba lô, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc nơ vít, găng tay, khẩu trang, áo chống nắng, áo mưa, quần vải, giày thể thao... để làm công cụ gây án.

Số vàng thu giữ.

Hân lên mạng mua 1 chiếc xe Honda Lead, màu vàng, không có biển kiểm soát để làm phương tiện đi trộm cắp. Khi đi trộm cắp, Hân đi xe máy lòng vòng xung quanh các cửa hàng để tìm đường đột nhập vào bên trong. Trước khi đến cửa hàng vàng, Hân giấu xe máy tại khu vực vắng vẻ, không có camera an ninh rồi cầm theo ba lô đựng công cụ, đi bộ đến cửa hàng và trèo lên theo lối lan can đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.



Khi kế hoạch được dựng lên chi tiết, khoảng 3h ngày 18/8, Hân điều khiển xe máy Honda Lead đến khu vực phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây thì phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập vào lấy trộm. Đối tượng dựng xe máy cách cửa hàng vàng khoảng 100m rồi đi bộ về phía cửa hàng. Hân trèo từ nhà bên sang tầng 2 của cửa hàng vàng rồi treo lên ban công tầng 3, sử dụng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính, cửa gỗ, cắt khung sắt cửa để đột nhập vào bên trong và đi xuống tầng 1 rút dây cắm điện của đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm vàng đặt trong tủ kính trưng bày rồi bỏ vào trong túi giấy có sẵn trong cửa hàng.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng Hân về nơi gây án để thực hiện công tác điều tra.

Sau khi lấy trộm tài sản xong, Hân đi bộ theo cầu thang lên tầng 3, cho số vàng trộm cắp được vào trong ba lô học sinh có sẵn tại đó và tẩu thoát theo lối đã đột nhập. Sau đó, Hân đi bộ ra chỗ để xe Honda Lead rồi điều khiển xe máy đi về nhà bà ngoại ở thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cất giấu số vàng trộm cắp được tại gầm giường trong phòng ngủ.

Tại thời điểm bị các trinh sát bắt giữ, Nguyễn Tiến Hân không khỏi bất ngờ bởi tất cả kế hoạch gây án của đối tượng đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Hân từng có 2 tiền án đều liên quan đến trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động cùng 1 xe máy Honda SH150i.

Nhật Tân

