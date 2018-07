Kế hoạch tàn độc của U50 cuồng yêu đột nhập vào nhà cắt cổ người tình rồi phóng hỏa

Toàn thân bốc cháy, vẫn cố lao theo để ôm người tình

Ngày 9/7, anh Phạm Minh Tuấn (SN 1995, ngụ ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, người chị thứ ba của anh là Phạm Thị T.M. (34 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực ở bệnh viện, sức khỏe rất yếu.

“Chị Ba bị bỏng đến 60% cơ thể, lúc tỉnh lúc mê.

Ngoài vết bỏng, chị còn bị vết cắt khá dài trên gò má phải, bác sĩ phải khâu đến 18 mũi”, anh Tuấn nói. Chị M. là nạn nhân bị ông Nguyễn Thanh Hoàng (47 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM) đột nhập vào nhà đổ xăng đốt vào rạng sáng 3/7 gây xôn xao dư luận. Cùng bị nạn với chị M. còn có con gái của chị là cháu Trần Thị Đoan Tr. (7 tuổi).

Căn nhà của ông Hát, nơi xảy ra vụ việc.

Anh Tuấn kể, rạng sáng 3/7, cha anh là ông Phạm Văn Hát (60 tuổi) dậy sớm nấu cơm ăn rồi đi làm thuê. Do thấy trời đã mờ sáng nên khi đi làm, ông Hát không đóng cửa nhà sau và cổng rào.

Lúc này, anh Tuấn đang ở căn nhà nhỏ sát ngay sau bếp của ông Hát, còn người anh thứ hai là Phạm Minh Em ở căn nhà liền vách nhà ông Hát.

“Cha tui vừa ra khỏi nhà chừng 30 phút thì tui nghe tiếng chị Ba la thất thanh kêu cứu, rồi tới tiếng má tui la làng vì nhà bị cháy.

Tui bật dậy mở cửa chạy ra xem bên nhà cha mẹ gặp chuyện gì, nhưng cửa đã bị ai khóa bên ngoài. Tui đạp luôn cửa xông ra. Vừa lúc đó, anh Hai tui cũng chạy qua tới nơi”, anh Tuấn nhớ lại.

Chị M. tại bệnh viện, ngoài những vết bỏng trên thân thể, mặt chị còn bị vết cắt sâu phải khâu 18 mũi.

Vào nhà ông Hát, anh em anh Tuấn thấy chị M. quần áo cháy tả tơi, bị bỏng khắp người, ngồi khóc ở bên hè, tay ôm mặt chảy đầy máu.

Trong khi đó, ông Hoàng nằm ngay cửa nhà sau gần bếp, quần áo đang cháy bùng bùng, bất tỉnh nhân sự. Bên trong nhà, chiếc giường nơi chị M. và bé Tr. nằm ngủ, mùng mền, chiếu gối đang bị ngọn lửa thiêu cháy.

Riêng bé Tr. dù bị bỏng nhưng đã chạy thoát ra ngoài.

Lo sợ căn nhà xập xệ làm bằng đủ mọi loại vật liệu chắp vá sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi, anh Tuấn và anh trai thi nhau múc nước trong lu sau nhà dập lửa, sau đó dùng chiếc mền thấm nước trùm lên người ông Hoàng.

Lửa tắt, anh Tuấn lấy xe chạy ra Công an xã Mỹ Quý thông báo sự việc. Khoảng 30 phút sau, Công an xã và Công an huyện Tháp Mười có mặt hiện trường và chuyển những người bị nạn đi bệnh viện.

Chiếc giường và đồ đạc bị ông Hoàng phóng hỏa cháy.

Theo lời khai ban đầu của chị M., chiếc giường nơi chị và bé Tr. nằm ngủ ở nhà sau, sát bên khu bếp, cách cửa ra vào khoảng 4m. Sáng hôm đó, trong lúc đang mơ màng, chị M. thấy 1 bóng người xông vào mùng.

Chị phát hiện đó là ông Hoàng, người trước đây chị có quan hệ tình cảm.

Chưa kịp tri hô, chị M. đã bị ông này dùng 1 con dao lớn dọa cắt cổ. Hoảng hốt, chị M. nghiêng đầu tránh, nhưng nhát dao vẫn cắt sâu ngang má phải của chị.

Khi chị M. vừa la lên cầu cứu, ông Hoàng lấy chai xăng đổ lên mùng mền và quần áo của ông ta rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cao khiến chị M. và bé Tr. bị bỏng nặng, nhưng hai mẹ con vẫn cố gắng vùng chạy thoát ra ngoài.

Dù cả người đang bị cháy, ông Hoàng vẫn lao theo định ôm chị M. lại. Tuy nhiên vừa ra đến cửa sau thì ông Hoàng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Đến khi lực lượng công an xã, huyện có mặt tại hiện trường, ông Hoàng mới tỉnh lại.

Lúc khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong bụi cây gần nhà chị M. có 1 chiếc ba lô của ông Hoàng, bên trong có 3 chiếc áo, 1 chai rượu đã uống một nửa, 1 chai thuốc trừ sâu và 1 chai xăng.

Bị người tình lật tẩy chuyện đã có gia đình Anh Tuấn xác nhận, trước đây chị M. và ông Hoàng có quan hệ tình cảm. “Chị M. ly dị chồng đã lâu. Hơn 1 năm trước, chị đi làm công nhân cho 1 công ty xây dựng ở TP. HCM thì quen biết với ông Hoàng. Gia đình tui nghe ông Hoàng nói ổng làm nghề điêu khắc, lớn tuổi mà chưa lập gia đình, thấy chị tui đi làm công nhân vất vả để kiếm tiền nuôi con nhỏ nên ổng rất thương, muốn cưới chị tui làm vợ”, anh Tuấn kể. Đã 2 lần chị M. đưa ông Hoàng về nhà cha mẹ ở ấp Mỹ Phước 1. Ông Hoàng luôn ngỏ ý muốn cưới chị M. làm vợ và tỏ ra là 1 chàng rể tương lai biết điều, lần nào cũng bày tiệc nhậu nhẹt với cha và anh của chị M. Về phía gia đình chị M., ông Hát luôn yêu cầu ông Hoàng phải đưa cha mẹ đến tận nhà ông nói chuyện cưới xin, 1 mình ông Hoàng nói thì ông không đồng ý. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nga (mẹ chị M.) thì từ chối thẳng thừng, với lý do bà không tin ông Hoàng gần 50 tuổi mà chưa từng lập gia đình lần nào. Hơn nữa, ông Hoàng lớn hơn chị M. nhiều tuổi nên bà không chịu. Anh Tuấn đang kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến việc ông Hoàng phóng hỏa, cắt cổ để giết chị M. “Những lần như vậy, ông Hoàng cứ hẹn với cha mẹ tui là sẽ đưa cha mẹ của ổng từ TP. HCM xuống nói chuyện cưới xin, nhưng sau đó không thực hiện. Gần đây, chị M. phát hiện ông Hoàng đã có vợ và 1 đứa con 18 tuổi nên quyết định cắt liên lạc. Chị đem con về sống tại nhà cha mẹ tui đã được khoảng 2 tháng, đang xin đi làm công nhân ở gần nhà. Do bị ông Hoàng nhiều lần nhắn tin dọa giết nên chị M. đã đổi sim điện thoại. Vì vậy, ổng mới tìm đến tận nhà để giết chị M.”, anh Tuấn kể. Theo lời khai ban đầu của ông Hoàng, ngày 2/7, ông đi xe khách xuống chợ Mỹ Quý, mua 2 chai xăng, dao, thuốc trừ sâu và rượu rồi thuê nhà trọ ngủ lại. Do đã 2 lần đến nhà cha mẹ chị M. nên ông Hoàng rất thông thuộc đường đi nước bước và biết rõ nhà ông Hát không nuôi chó. Rạng sáng 3/7, ông Hoàng đi bộ hơn 2km từ chợ Mỹ Quý vào nhà cha mẹ chị M., chui vào 1 bụi rậm sát bên nhà ngồi uống rượu, chờ cơ hội. Khi phát hiện ông Hát đi làm không khóa cổng, ông Hoàng liền đi vào sân. Thấy cửa nhà trước đóng kín, ông Hoàng đi vòng ra nhà sau thì nhìn thấy cửa sau nhà không đóng, ngay bên trong là giường ngủ của mẹ con chị M., nên lập tức xông vào gây án. Người đàn ông cuồng yêu cho biết, do bị chị M. từ chối tình cảm, không chịu tiến tới hôn nhân nên quyết lòng giết chết chị M. rồi phóng hỏa để cùng chết với người yêu. Về thông tin đồn thổi do ông Hoàng cho chị M. nhiều tiền nên khi bị từ chối tình cảm, người đàn ông này đã ra tay sát hại người tình để trả thù, anh Tuấn chua chát nói: “Nói thiệt, nếu ông Hoàng cho chị tui nhiều tiền thì tại sao đến giờ này cha mẹ tui vẫn phải ở trong căn nhà lụp xụp rách nát, cả nhà đi làm thuê làm mướn quần quật khắp nơi để kiếm sống? Những ngày qua, gia đình ông Hoàng không có ai tới lui thăm hỏi, nói 1 lời xin lỗi chị tui. Tiền viện phí đã tốn hơn chục triệu đồng, anh em, cha mẹ tui phải đi vay đi mượn lo cho chị và cháu Tr. Cũng may là cô bác xung quanh biết rõ hoàn cảnh, đóng góp người vài chục, vài trăm ngàn đồng phụ giúp gia đình tui, tui rất biết ơn”. Theo Tuổi trẻ & Đời sống

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật