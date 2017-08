Kế hoạch tàn độc của gã chồng người Hải Phòng

Chỉ vì không kiềm chế được cơn nóng giận khi vợ mình là Lê Thị Nhuần (SN 1965) mải đi chợ không chịu về nhà lo cúng giỗ, Vũ Văn Yêu (SN 1965), trú tại xóm Trung, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, đã biến mình trở thành kẻ vô nhân tính khi tự tay đầu độc giết chết người gối ấp tay kề với mình. Tội ác tày đình của kẻ sát nhân máu lạnh đã khiến ngày giỗ cụ năm đó cũng chính là ngày giỗ của vợ mình những năm sau này.

Cái chết bất ngờ

Vụ án đau lòng xảy ra cách đây 15 năm về trước tại một xóm nhỏ thuộc xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên. 4h30 phút ngày 24-3-2002, cũng như bao ngày khác, chị Lê Thị Nhuần cùng một số chị em khác trong xóm sang chợ Mạo Khê – Quảng Ninh buôn bán chó, mèo giống. Đến khoảng 14 giờ, trên đường đi chợ về, chị Nhuần có ghé qua nhà bố mẹ đẻ tại xã Liên Khê, Thủy Nguyên để chơi và hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cụ. Lúc này, có ông Lê Văn Bôi (bố đẻ chị Nhuần) ở nhà. Ngồi chơi được khoảng 15 phút, chị Nhuần xin phép bố ra về.

Khoảng một tiếng sau khi chị Nhuần rời khỏi nhà bố mẹ đẻ, gia đình ông Bôi nhận được tin dữ, chị Nhuần bị cảm và đã chết tại nhà riêng. Thấy con gái vừa gặp trước đó vài tiếng đồng hồ vẫn khỏe mạnh, cười nói vui vẻ đột nhiên tử vong, gia đình ông Bôi tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của con gái nên đã đề nghị công an vào cuộc trưng cầu giám định pháp y.

Theo đó, trưa ngày 25 - 2 - 2002, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được báo cáo của công an xã Lưu Kiếm đã thành lập đoàn khám nghiệm và tiến hành điều tra vụ án. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chị Nhuần chết do ngộ độc cấp thuốc diệt chuột Trung Quốc và thuốc ngủ Seduxen.

Sau một thời gian nỗ lực điều tra, phá án, với nhiều lần lấy lời khai từ bị can và những người có liên quan, ngày 27 - 4 - 2002, công an huyện sở tại đã buộc đối tượng tình nghi phải tự giác ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Văn Yêu (chồng chị Lê Thị Nhuần) đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Lời thú tội

Vũ Văn Yêu dùng nồi cơm và chiếc bát để đầu độc chị Lê Thị Nhuần

Theo như lời khai Vũ Văn Yêu, ngày 24/3/2002, gia đình hắn có giỗ cụ, nhưng chị Nhuần lại bỏ đi chợ mà không lo việc gia đình. Kìm nén cơn giận, Yêu đành đưa cho mẹ mình là bà Đào Thị Nhớ 5.000 đồng để bà đi chợ mua đồ về sắp cỗ. Sau khi ăn uống xong, thấy chị Nhuần vẫn chưa về, gia đình đã để phần chị một ít cơm trong nồi và một ít miến nấu với mề gà, lòng lợn. Trong lúc nằm nghỉ trưa chờ vợ, Yên lại tỏ ra bực tức, khó chịu. Bản thân tính nhỏ nhen hay chấp vặt cộng với cơn nóng giận đánh mất lý trí, Vũ Văn Yên đã nảy sinh ý định giết vợ mình.

Lúc nảy sinh ra ý định giết vợ, mẹ Yêu đang bận dọn dẹp nhà cửa, còn các con của Yên đều không ở nhà đã tạo cơ hội để Yêu thực hiện hành vi tội ác của mình. Ngay lập tức, Yêu mở cánh tủ ly lấy chiếc kéo dài và ra rổ bát ở hiên lấy một đũa tre ăn cơm đi xuống nhà lấy túi nilon để trên tường giáp mái nhà. Trong túi nilon này có chứa gói thuốc chuột dạng chất bột đã được hắn sử dụng trước đó để bẫy chuột và một ống thủy tinh 6mm là thuốc diệt chuột dạng nước được hắn mua trước đó tại khu chợ Tổng, Lưu Kiếm để về diệt chuột.

Tiếp đó, Yêu bê nồi cơm đặt xuống nền nhà và dùng kéo cắt gói ống thuốc diệt chuột đổ vào bát canh ở trong nồi, sau đó dùng đũa ngoáy, trộn đều cho thuốc tan rồi lại để nồi cơm vào chỗ cũ. Để phi tang bằng chứng, Yêu đã đem vỏ gói thuốc và ống thuốc diệt chuột vứt ra phía sau chuồng lợn, đũa và kéo được đối tượng rửa sạch để vào chỗ cũ. Hắn còn dặn dò các con không được ăn bát canh phần mẹ, vì mẹ đi chợ về đang đói, rồi sau đó yên tâm lên giường đi ngủ mà không mảy may suy nghĩ gì.

Đến khoảng 14h30, chị Nhuần đi chợ về, mang cơm và bát miến ra ăn. Khi chị ăn được 2/3 bát thì kêu đau đầu, lên giường nằm. Thấy vợ cứ thế nôn thốc nôn tháo và lên cơn co giật, Yêu biết vợ đã bị trúng độc mà mình đã pha chế nhưng hắn vẫn không mảy may thương xót mà lặng im để vợ chịu cơn đau hành hạ. Cho đến khi mẹ hắn thấy con dâu có biểu hiện lạ, tưởng con bị cảm mới sai cháu đi gọi y sĩ xã vào tiêm. Tuy nhiên, khi y sĩ đến, thấy chị Nhuần co giật nặng đã yêu cầu gia đình cho đi bệnh viện. Lúc này, Vũ Văn Yêu mới thuê xích lô chở vợ đi viện, nhưng đáng tiếc trên đường đi chị Nhuần đã tử vong.

Sau khi vợ chết, phải thay vợ gánh vác công việc gia đình, chăm sóc mẹ già 72 tuổi và 3 con nhỏ (lúc đó, cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi), Vũ Văn Yêu lúc này mới tỏ ra ân hận về việc làm của mình nhưng tất cả đã quá muộn. Toàn bộ sự việc, Yêu không dám nói với ai cho đến khi công an gọi lên lấy lời khai. Khi đó, lương tâm của người chồng, người cha đã trỗi dậy, trước cơ quan công an, Yêu đã nhận toàn bộ hành vi của mình và mong cơ quan công an khoan hồng.

Với hành vi giết người của mình, Vũ Văn Yêu đã phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Và sự việc đau lòng này cũng là lời cảnh tỉnh đối với các cặp vợ chồng, đừng để một vài mâu thuẫn nhỏ mà biến mình thành kẻ sát nhân.

Theo Báo An Ninh Hải Phòng