Kế hoạch tàn ác của 2 con nghiện sát hại lái xe ở Hòa Bình

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn đề nghị của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi), trú tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) về việc, đêm ngày 4/9, con trai là Bùi Văn Nam (36 tuổi) nhận được cuộc điện thoại, sau đó lái xe ô tô BKS: 29A – 622.99 màu xanh đi khỏi nhà. Từ đấy, gia đình không liên lạc được. Qua xác minh Công an Hoà Bình thấy đối tượng Hiền có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian.

Đối tượng Bùi Văn Hiền tại cơ quan Công an

Một tổ công tác xác minh tại các điểm bán xăng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, phát hiện tại cây xăng thuộc xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) vào khoảng 3h30’ ngày 4/9, có nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS 29A – 622.99 đến cây xăng mua nhưng không có tiền, nên yêu cầu đổ 200 nghìn đồng và đặt lại đăng ký xe ô tô.

Đến 7h30, cùng ngày, thì thanh niên kia quay lại trả tiền (lúc đó, hai đối An và Hiền bán điện thoại di động của nạn nhân Nam hơn 1 triệu đồng) và lấy lại đăng ký xe .

Khi cho nhân viên bán xăng nhận dạng đối tượng qua ảnh, kết quả nhân viên đã nhận dạng được đối tượng Hiền; đồng thời cơ quan điều tra cũng trích xuất camera tại cửa hàng và thu được hình ảnh của Hiền đến đổ xăng tại đó.

Đối tượng Bùi Văn An

Ngày 11/9, Công an huyện Lạc Sơn có thông báo truy tìm đối với anh Bùi Văn Nam và chiếc xe ô tô nêu trên. Qúa trình xác minh, cơ quan Công an xác định chiếc xe ô tô này được cầm cố tại 42 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Qua trích xuất camera tại cửa hiệu, thu được hình ảnh của Hiền và An đi xe ô tô của anh Nam đến cầm đồ lấy 20 triệu đồng.

Đến chiều 14-9, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Hiền và sáng 15-9, đối tượng An trở về xóm thì bị bắt giữ.

Qua lời khai của đối tượng, Cơ quan điều tra đã truy tìm và phát hiện tại khu vực đồi Hang Núi, thuộc xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu, Hòa Bình) phát hiện thi thể nạn nhân Bùi Văn Nam…

Thi thể anh Nam được phát hiện tại đồi Hang Núi

Lời khai của 2 kẻ tàn ác

Tại cơ quan Công an, Hiền và An khai nhận, trưa 4/9, sau khi sử dụng ma túy đá , cả hai bàn nhau đi cướp ô tô. Sau đó, An chuẩn bị dây dù và dao nhọn làm hung khí gây án, rồi bọn chúng di chuyển về thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn).

Đến khoảng 22h cùng ngày, Hiền và An thuê 1 xe taxi đi về hướng rừng Cúc Phương khu vực Hòa Bình giáp Thanh Hóa. Khi đến đây, lựa chọn vùng tối nhất, hai đối tượng đòi đi vệ sinh, chờ thời cơ gây án… Lúc này, thấy hai nam thanh niên xuống xe, lái xe taxi nghi ngờ gặp kẻ xấu, đã điều khiển xe bỏ chạy.

Không từ bỏ ý định cướp xe ô tô, Hiền và An đi bộ quay lại khu vực chợ Mía, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn), đến một quán bán hàng gọi hỏi chủ quán nhờ tìm xe taxi. Vào thời điểm đó, anh Sơn – chủ quán bảo hai đối tượng xem tờ dán quảng cáo taxi trên cột điện mà gọi. Tuy nhiên, để tránh bị lộ, Hiền và An bảo không có điện thoại nên nhờ anh Sơn gọi hộ.

Lúc này, thấy đêm khuya có người nhờ nên anh Sơn gọi điện thoại cho anh trai và một người nữa nhưng hai người này đều cho biết đã chở khách đi Hà Nội và nơi khác không có ở nhà. Nghĩ đến người quen có xe ô tô chở khách là anh Nam cùng xóm, nên chủ quán đã gọi điện thoại báo có hai người đang tìm xe đi có việc…

Khoảng 2h ngày 4-9, anh Nam điều khiển xe ô tô của mình đến chở An và Hiền đi xã Chí Thiện (Lạc Sơn) cách xã Yên Nghiệp khoảng 15km theo yêu cầu của các đối tượng.

Khi xe ô tô đi khoảng 13km, đến đoạn ngầm, thuộc xóm Anh (xã Thượng Cốc), đường vắng không bóng người qua lại, An giả vờ yêu cầu lái xe dừng để anh ta đi vệ sinh. Thấy An mở cửa xe đi ra ngoài, lúc này, bất ngờ Hiền sử dụng dây thừng với lên siết cổ anh Nam kéo mạnh ra sau. Ngay lập tức, An từ ngoài chui vào xe giúp sức, trèo hẳn lên người nạn nhân giữ tay để không cho chống cự.

Phát hiện anh Nam không động đậy, An kiểm tra thấy nạn nhân tắt thở nên cả hai kéo thi thể ra nằm ở ghế phía sau. Do biết lái xe nên Hiền điều khiển xe ô tô, cả hai bàn nhau đưa nạn nhân lên đèo thuộc huyện Mai Châu (cách đó khoảng 40km) giấu xác để không ai phát hiện.

Mở rộng điều tra, quá trình đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã làm rõ, trước đấy, An và Hiền còn gây ra vụ cướp xe ôm tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an cũng đã thu được xe máy và điện thoại của nạn nhân.

