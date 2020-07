Kế hoạch man rợ của nhóm đối tượng đâm tài xế Grab 6 nhát để cướp xe

Liên quan đến vụ án tài xế Grab Nguyễn Văn Q. (36 tuổi, quê Yên Bái) bị 2 đối tượng đâm 6 nhát để cướp ví tiền và xe máy xảy ra rạng sáng 19/7 trên đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), hiện Đội Đặc nhiệm phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Hà Nội đã bắt được đối tượng Giàng Seo Diu (SN 2002, dân tộc Mông, trú xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Đồng phạm của Diu là Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) hiện đang bỏ trốn, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy bắt.

Tại cơ quan công an, Diu khai nhận, ban đầu chúng chỉ có ý định cướp tài sản, không có ý định sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, do nạn nhân kháng cự nên chúng mới ra tay. Cụ thể, sau khi đến đoạn đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm), thấy vắng người nên Diu và Vỹ quyết định hành động.

Đối tượng Giàng Seo Diu khai về kế hoạch cướp tài sản của tài xế Grab. Ảnh công an cung cấp

Sau khi bảo anh Q. dừng xe, Vỹ dùng cả 2 tay ôm chặt nạn nhân. Thấy anh Q. chống cự nên Vỹ bảo Diu dùng dao đâm nạn nhân. Nghe vậy, Diu đã rút con dao nhọn mang sẵn để ở túi quần bên phải đâm nạn nhân 2 nhát. Sau đó Diu bảo Vỹ kéo nạn nhân vào bụi cây để tránh bị phát hiện.

Nói về tình tiết nạn nhân bị đâm tổng 6 nhát dao, Diu khai bản thân hắn chỉ đâm 2 nhát còn lại không biết Vỹ đã đâm nạn nhân như thế nào.

Tại cơ quan công an, Diu cũng khai rằng, sau khi cầm cố chiếc xe cướp được của anh Q., chúng chia nhau số tiền trên. Số tiền này hắn chủ yếu dùng để chơi game. Những ngày qua, hắn không hề biết anh Q. còn sống hay đã chết.

Tuy Diu và Sơn chưa có tiền án, tiền sự và còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra rất lọc lõi, lên kế hoạch rất tỉ mỉ trước và sau khi gây án nên gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Trong cơn nguy kịch, tài xế Grab vẫn gọi điện thông báo cho vợ.

Nói về sự tinh quái của 2 đối tượng, cán bộ điều tra Đội Đặc nhiệm (PC02, Công an TP.Hà Nội) cho biết, sau khi nhận chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với Công an huyện Gia Lâm vào cuộc điều tra.

"Chúng là đối tượng thường lang thang tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình để nhắm "con mồi" là lái xe ôm. Tuy nhiên chúng không bắt xe ở chỗ đông người mà chờ đêm muộn, lúc vắng người.

Khi đến khu vực đường Tôn Thất Thuyết (đối diện bến Xe Mỹ Đình) thấy anh Q. vẫy khách, chúng quyết định "chọn" anh này. Lúc đó vào 0h ngày 19/7", vị cán bộ Đội Đặc nhiệm cho hay.

Lái xe Grab bị cướp đâm 6 nhát hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và đã tỉnh lại.

Chúng thoả thuận với anh Q. chở đến cầu Đồng Xép (Từ Sơn - Bắc Ninh). Trong quá trình di chuyển, khi đến chỗ vắng người chúng sẽ ra tay. Khi anh Q. chở 2 tên đến khu vực đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm), nhận thấy thời cơ đến chúng đã khống chế nạn nhân.

Vị cán bộ điều tra cho biết thêm: "Diu từng làm việc ở Bắc Giang nên hắn khá thông thuộc đường đi lối lại ở khu vực này. Sau khi gây án, chúng men theo các con đường vắng để tẩu thoát, tránh được sự chú ý của người đi đường".

"Thời gian qua, nhiều vụ án xảy ra nhắm vào các tài xế xe ôm. Qua đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo các tài xế cần đề cao cảnh giác, không đón khách quá khuya tại các cung đường vắng, đồng thời không chở khách trên các cung đường vắng vẻ. Lái xe ôm công nghệ nên đón khách qua ứng dụng để nắm thông tin về khách hàng...", cán bộ Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội chia sẻ thêm.

Chiếc xe của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên tối 25/7, chị Nguyễn Thị Kim Nhung (44 tuổi, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) – người đã chở tài xế Grab gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu cho biết, chị rất vui mừng khi nhận được thông tin cơ quan công an đã bắt giữ được 1 trong 2 đối tượng gây án.

"Những ngày qua tôi rất lo lắng về sức khoẻ của anh Q. cũng như việc các đối tượng manh động, trả thù. Nhiều người bảo với tôi cứu người như vậy hay bị vạ lây nhưng tôi nói lại mình có làm gì sai đâu mà sợ. Mong rằng cơ quan công an sớm bắt giữ đối tượng còn lại để trừng trị nghiêm minh theo quy định của pháp luật", chị Nhung chia sẻ.

Được biết, từ khi xảy ra sự việc, chị Nhung thường xuyên vào bệnh viện thăm hỏi anh Q. cũng như giúp đỡ vợ anh Q. 15 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị. Thông qua các thông tin chị Nhung đăng tải, nhiều nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình tài xế Grab với số tiền lên đến hơn 130 triệu đồng.

Nhờ những thông tin từ chị Nguyễn Thị Kim Nhung (người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu), nhiều người đã đến thăm hỏi và trao tiền ủng hộ đến gia đình tài xế Grab gặp nạn.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của anh Q., chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Q.) cho biết, chồng chị đã tỉnh táo nhưng do vết thương còn đau nên chưa nói chuyện được. Hiện anh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Được biết, anh Q. là trụ cột chính trong gia đình, mỗi tháng anh này chi tiêu tiết kiệm để có tiền gửi về cho vợ nuôi 2 con ăn học (con lớp 8 và lớp 9). Trước kia, anh Q. làm lao động tự do thu nhập bấp bênh nên hơn 1 năm trước, anh Q. đã mua lại chiếc xe Wave xuống Hà Nội làm lái xe công nghệ cho hãng Grab.

