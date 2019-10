Kẻ gây ra cái chết thảm cho em trai và 3 người thân bị đề nghị truy tố tội giết người

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) về tội danh "Giết người".

Đông là đối tượng đã gây ra vụ thảm án rúng động dư luận vào ngày 1/9/2019 khiến 4 người trong gia đình em trai ruột chết thảm và một người bị trọng thương.

Kết quả điều tra làm rõ, giữa gia đình Đông và gia đình em trai ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú cùng địa phương) có một vài mâu thuẫn, vướng mắc về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp. Do vậy, trong thời gian qua cuộc sống của hai anh em Đông xuất hiện tình trạng "lạnh nhạt".

Tối 29/8, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, là con trai ông Hài) đến nhà Đông để nói chuyện. Tại đây, anh Hiệp thông báo cho Đông biết nhà mình sắp xây nhà trên thửa đất sát với nhà Đông. Anh Hiệp có hỏi xem Đông thắc mắc gì về ranh giới không.

Nghe thấy thế, Đông cho rằng việc này phải do ông Hải và vợ ông là Doãn Thị Việt (SN 1970, trú cùng thôn) sang "thưa chuyện" xin phép mới đúng nên đã đuổi anh Hiệp về.

Lúc này, trong đầu Đông phán đoán mọi mâu thuẫn giữa ông ta và em trai là do bà Việt và anh Hiệp xúi bẩy nên rất tức tối. Đông nảy sinh suy nghĩ giết bà Việt và anh Hiệp.

Đối tượng Đông và bộ quần áo dính máu bị công an bắt giữ (ảnh tư liệu)

Sáng 1/9, Đông mang theo con dao nhọn có chiều dài 40cm ở dưới cầu thang và giấu trong chiếc áo dài tay, lững thững đi sang nhà ông Hải.

Đến cổng, Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra liền vung tay chém khiến người em dâu gục tại chỗ. Đông tiếp tục lao vào nhà, thấy ông Hải cùng con gái là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào hai người này. Chưa dừng lại, Đông tiếp tục truy sát, chém cháu dâu là chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Đỗ Huyền My (SN 2018).



Vụ chém giết kinh hoàng này khiến ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Bà Việt, cháu Nguyễn Đỗ Huyền My và chị Đỗ Thị Hồng Nhung đều bị trọng thương phải đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, cháu My và bà Việt từ vong sau đó do vết thương quá nặng, chị Nhung được cấp cứu trong thời gian dài, may mắn thoát chết.

Sau khi gây án, Đông về nhà điềm tĩnh uống nước chè cho đến khi bị cơ quan công an bắt giữ.

Thanh Sơn

