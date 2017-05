Kẻ đâm chết người trong đám tang đi tìm bạn nhậu bất ngờ bị bắt

Đối tượng Mai Hữu Tâm bị bắt sau gần 1 năm lẩn trốn.

Sau gần 1 năm lẩn trốn ở khắp nơi, Mai Hữu Tâm (30 tuổi, quê Đồng Nai) đã bị Công an TP.HCM bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Tâm chính là bị can đâm chết người trong đám tang ở Sài Gòn khi đang đi tìm bạn nhậu.

Em trai bị đâm chết trong đám tang của anh ruột

Đêm 16/9/2016, gia đình ông Trần Minh Nhẫn tổ chức đám tang cho người anh ruột vừa qua đời, tại căn nhà nằm trong hẻm đường Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM). Khuya cùng ngày, trong khi ông Nhẫn đang trò chuyện với hơn 10 người đến viếng thì có thanh niên mặc áo đen, đội nón kết chạy xe SH đến dựng xe trước đám tang. Người này cầm dao đâm chém loạn xạ những người có mặt trong đám tang. Ông Nhẫn bị đâm trúng ngực gục tại chỗ.

Sau khi gây án đối tượng chạy bộ thoát thân, để lại chiếc xe SH tại hiện trường. Ông Nhẫn được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương đâm thấu ngực, xuyên tim, thủng gan nên tử vong sau đó.

Theo người thân nạn nhân, trước khi xảy ra vụ án mạng, ông Nhẫn không hề có mâu thuẫn với ai. Lúc thanh niên lạ mặt xuất hiện đâm chém loạn xạ, nhiều người trong đám tang tháo chạy, một số người có dùng ghế inox chống đỡ.

Gia đình nạn nhân cho biết, ông Nhẫn có hoàn cảnh rất khó khăn, có vợ và 3 con nhỏ. Hằng ngày, ông Nhẫn đi làm phụ hồ để trang trải cuộc sống gia đình. “Trong khi chưa lo xong đám ma cho anh trai thì em trai bị đâm chết”, người thân nạn nhân đau đớn nói.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Công an nhanh chóng xác định nghi can trong vụ án là Mai Hữu Tâm và tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đã phát lệnh truy nã.

Ngày 25/5 sau gần 1 năm lẩn trốn, công an đã bắt giữ Tâm khi đối tượng đang trốn tại nhà người quen ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Khu vực xảy ra vụ án mạng Tâm đâm chết ông Nhẫn.

Đi tìm bạn nhậu lúc nửa đêm

Khai với cơ quan điều tra, Tâm cho biết đã từng có tiền án tiền sự bị giam 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Tâm sống với người vợ không hôn thú tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Đêm 19/6/2016, sau khi dọn dẹp quét sơn lại phòng trọ mới thuê ở, Tâm chạy xe SH chở vợ hờ đến nhà của một người tên H. ở đường Trương Phước Phan (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để nhậu. Uống 6-7 lon bia thì Tâm cùng vợ ra về để gom tiền hụi và tiếp tục nhậu với nhóm bạn ở quận 11. Tại đây, Tâm uống thêm 3-4 lon bia nữa rồi về. Trên đường về, giữa Tâm và vợ hờ có xảy ra mâu thuẫn nên khi chở người này về trước phòng trọ, Tâm tiếp tục tìm đi “độ” nhậu.

Đang dự tính tìm bạn nhậu thì Tâm nhớ lúc đầu giờ tối khi ở nhà anh H. có nghe thông tin anh H. chưa đi đám tang của một người hàng xóm bị mất nên Tâm chạy xe SH đến đám tang, tìm anh H. để nhậu.

Khi vào trong đám tang, Tâm có xảy ra mâu thuẫn với một số người tại đây. Thấy có con dao để trên bàn, Tâm chụp lấy, đâm chém loạn xạ và đâm trúng anh Nhẫn khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tâm bỏ lại xe máy cầm dao tháo chạy khỏi hiện trường. Trên đường bỏ chạy, Tâm ném con dao vào bãi rác cách hiện trường 500m rồi đón xe taxi về Vũng Tàu trốn.

2 ngày sau, Tâm liên lạc với mẹ ruột để nhờ mẹ sang nhà ông Nhẫn thăm hỏi, bồi thường thì biết nạn nhân đã tử vong và công an đang truy bắt mình nên Tâm tiếp tục bỏ trốn.

Để cảnh sát không lần theo được dấu vết của mình, Tâm đến Đồng Nai, Bến Tre, Long An... mỗi nơi trốn vài ngày rồi đến chỗ khác. Được một số bạn bè hỏi tại sao phải “trốn "chui trốn nhũi” thì Tâm cho biết đang trốn nợ cho đến ngày 25/5 thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tâm khai không có mâu thuẫn gì với ông Nhẫn và trước khi xảy ra vụ án, Tâm có quen và nhậu với nạn nhân.

Theo Dân Việt