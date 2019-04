Kẻ cướp tiệm vàng yêu cầu được che mặt khi bị bắt

Ngày 25/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Nhân (34 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Trọng Nhân. Ảnh: Minh Anh.

Chiều 20/4, Nhân đến tiệm vàng Kim Sơn tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, do ông Nguyễn Ngọc Sơn (56 tuổi) làm chủ. Nhân giả vờ hỏi mua vàng, yêu cầu chủ tiệm cho xem rồi bất ngờ chích điện vào người nạn nhân. Lúc này, chủ tiệm vàng tri hô và chống trả quyết liệt.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy đến tiệm vàng khiến nghi phạm hoảng sợ, lên lầu cố thủ. Còn chủ tiệm vàng thoát ra ngoài, kéo cửa sắt nhốt tên cướp bên trong.

Khi bị cảnh sát bao vây, Nhân yêu cầu được che mặt khi bị dẫn giải từ tiệm vàng về trụ sở công an huyện.

Lúc bắt giữ tên cướp, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm bình ắc quy có bộ phận biến điện, kìm và xe máy cùng số tiền 500.000 đồng. Nhân khai cướp tiệm vàng để lấy tiền mua ma túy.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật