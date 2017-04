Kẻ cuồng yêu sát hại con giáo sư ở Sài Gòn lại hầu tòa

Trong phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Đăng Thành (sinh năm 1981, quê ở Bình Định) về tội Giết người. Gia đình bị hại cho rằng mức án trên là quá nhẹ và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để giám định tâm thần lại cho bị cáo. Ngày mai 18/4, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM dự kiến sẽ đưa bị cáo ra xét xử phúc thẩm.

Ghen tuông, giết người trong mộng

13 năm trước, Thành vào học ĐH Bách Khoa TP.HCM, thuê nhà trọ ở quận Tân Bình, sát cạnh nhà Giáo sư - Tiến sĩ khoa học V.Đ.H.

Do có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thành được gia đình giáo sư H. yêu mến, giúp đỡ. Từ đó, Thành quen biết với chị Hoa (con gái của giáo sư H.) và nảy sinh tình cảm đơn phương.

Mặc dù không được đáp trả tình cảm nhưng Thành vẫn coi Hoa là bạn gái. Anh ta sẵn sàng dùng vũ lực khi thấy người trong mộng trò chuyện với người khác. Trước sự quấy rầy của gã sinh viên cuồng si, gia đình giáo sư H. đã phải chuyển nhà từ quận Tân Bình về quận 1 (TP.HCM) để sinh sống, nhưng vẫn không thoát được sự theo dõi, đeo bám của Thành.

Đầu tháng 12/2010, do nghi ngờ Hoa có tình cảm với người khác, Thành càng trở nên ghen tuông, liên tục gọi điện thoại đe dọa, quấy rầy nạn nhân.

Bị cáo Thành trong phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trưa 27/2/2011, Thành nhìn thấy chị Hoa đứng trước cửa nhà nói chuyện với một người bạn thì nảy sinh ghen tuông. Chờ lúc người bạn của cô gái đi về, Thành tiến lại gần chỗ chị này, kéo tay không cho nạn nhân quay vào nhà, rồi bất ngờ rút dao giấu sẵn trong người, đâm nạn nhân liên tiếp hơn 10 nhát. Nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Một ngày sau gây án, nghi can bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó anh ta được giám định tâm thần và phải chữa bệnh bắt buộc. Vụ án do Thành gây ra bị đình chỉ điều tra. Tháng 12/2016, nghi can khỏi bệnh và bị đưa ra xét xử.

Giảm nhẹ hình phạt vì kẻ gây án tâm thần?

Ngày 20/12/2016, TAND TP.HCM đưa Thành ra xét xử tội Giết người. HĐXX nhận định, với tính chất nghiêm trọng của vụ án và mức độ của hành vi phạm tội, lẽ ra bị cáo phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Nhưng do bị cáo là người có nhược điểm về tâm thần, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần mai táng phí cho gia đình bị hại nên HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo xuống tù chung thân.

Ba luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng bản giám định pháp y tâm thần ngày 10/11/2011 của Viện giám định pháp y tâm thần TƯ - Phân viện phía Nam (Bộ Y tế) kết luận Thành bị trầm cảm nặng và có dấu hiệu của chứng loạn thần là không khách quan.

Theo các luật sư, bản giám định không dựa vào một phương pháp khoa học cụ thể nào mà chỉ dựa trên lời khai của bị cáo và một số người khác nhưng vẫn kết luận Thành bị tâm thần tại thời điểm gây án, trong khi thời điểm giám định là 6 tháng sau khi bị cáo Thành gây án, là thiếu cơ sở.

Bên cạnh đó, các luật sư cũng cho rằng Thành sau khi ra trường đã vào làm việc tại các công ty lớn. Ngoài ra, anh ta còn đi tu nghiệp ở nước ngoài với thành tích công việc rất tốt, nên không thể khẳng định Thành bị tâm thần, để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đại diện cho gia đình bị hại cho rằng mức án trên là quá nhẹ và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để giám định tâm thần lại cho bị cáo.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

