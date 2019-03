Kẻ cuồng yêu chuyên nổ mìn cưỡng hôn gái trẻ

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường vụ đặt mìn nhà dân ở Tân Yên

Trước đó, đối tượng này cũng từng đi tù khi đặt mìn để đe doạ nhà vợ cũ, đốt nhà vợ hờ... cũng đều vì níu kéo tình cảm.

Nổ mìn ép cưới

Sáng 12/3, ông Nguyễn Văn Huấn (SN (1972, trú xóm Giác 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) hốt hoảng đến Công an huyện Tân Sơn trình báo có một đối tượng đe doạ nổ mìn giết cả nhà ông. Hiện, đối tượng thông báo qua điện thoại rằng sẽ cho nổ quả mìn đã được gài ở khu vực bụi tre cổng nhà ông Hà Trần Lược (SN 1947, bố vợ ông Huấn) và lắp thêm hai quả mìn ở các vị trí khác trên địa bàn xã Thu Cúc. Điều kiện đối tượng đưa ra là chị Hà Thị Thu H. (SN 1998, con gái ông Huấn) phải nhận lời cưới hắn, nếu không sẽ kích nổ mìn bằng điện thoại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Lã Đức Trung, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đe doạ giết người”.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã lập tức có mặt. Trực tiếp chỉ đạo hiện trường, Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc tháo gỡ vật liệu nổ gặp không ít khó khăn và áp lực, bởi theo thông tin đối tượng cảnh báo, thời gian kích nổ đã cận kề, nên cần khẩn trương phong tỏa hiện trường, di dời các hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kết quả, đến khoảng 8h45 cùng ngày, vật thể lạ phát nổ tại cổng nhà ông Lược, nhưng do có sự chuẩn bị nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đây là loại mìn tự chế có bán kính sát thương khá lớn.

Từ cung cấp của chị H. và ông Huấn, tổ công tác nhanh chóng xác định nghi can của vụ nổ mìn là Lã Đức Trung (SN 1970, trú ở số 33, Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là người tình của chị H. Do đây là đối tượng đã có 2 tiền án, manh động, liều lĩnh, lại am hiểu về thuốc nổ, nên một lần nữa, cần tính toán việc bắt giữ thận trọng để không gây thương tích cho lực lượng tham gia lẫn người dân vô tội.

Vốn là một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, nên Lã Đức Trung rất cảnh giác, nhiều lần thay đổi địa điểm lẩn trốn. Nhờ sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), sự phối hợp của Công an tỉnh Hải Dương, các lực lượng đã chốt chặn ở các trạm kiểm soát vé, các lối ra, vào cao tốc thuộc các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh. Kết quả, trưa 12/3, các lực lượng đã bắt giữ được Trung tại nhà riêng ở Hải Dương.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, tìm kiếm vật liệu nổ tại nhà ông Lược

Cả đời ra tù, vào tội vì cuồng yêu

Bị bắt giữ, Trung khai nhận, khoảng tháng 7/2018, Trung quen biết H. trong một lần đi hát karaoke tại Hải Dương. Thấy cô gái trẻ trung, xinh xắn, Trung quyết liệt theo đuổi, dù biết H. kém mình 28 tuổi, kém con gái của mình 2 tuổi. Sự si mê, cung phụng của Trung cũng khiến H. xiêu lòng, hai bên nảy sinh quan hệ tình cảm.

Thế nhưng, sau một thời gian tìm hiểu, Trung thấy H. có nhiều biểu hiện lạnh nhạt dần, rồi rời Hải Dương lên Hà Nội làm thuê. Ghen tuông, lo sợ mất người tình, Trung nhiều lần tìm H. ở Hà Nội đánh đập, chửi bới để bắt ép bạn gái về với mình nhưng bất thành.

Tháng 10/2018, Trung đã khống chế, đưa chị H. về nhà mình ở Hải Dương giam giữ, yêu cầu chị H. phải kết hôn với mình. Khi trốn thoát được, chị H. sợ hãi không dám lên Hà Nội nữa mà về quê nhà Tân Sơn làm thuê, sinh sống cùng ông ngoại (do cha mẹ chị H. đã ly dị). Không ngờ, Trung về tận đây doạ dẫm, đặt mìn để gây sức ép với cả gia đình chị H.

Đầu tháng 3, Trung mua 2 thỏi thuốc nổ, 1 kíp nổ ở mỏ than Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) về chế biến thành quả mìn hẹn giờ. Ngày 11/3, Trung đi xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt xe tại bến xe Mỹ Đình đi Sơn La. Khoảng 1h sáng 12/3, Trung đến khu vực xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn nhưng không xuống xe khách thẳng nhà chị H, mà đi vòng lên khu vực Đèo Khế giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái rồi đi bộ ngược trở lại nhà ông Lược, đặt mìn hẹn giờ tại bụi tre.

Khoảng 3h sáng 12/3, Trung đi bộ ra QL32 bắt xe khách về Hà Nội rồi tiếp tục bắt xe khách về TP Hải Dương. Trên ôtô, Trung nhắn tin vào máy điện thoại của ông Huấn thông báo về việc đặt mìn và yêu cầu chị H. đồng ý về Hải Dương, cưới hắn thì sẽ được hướng dẫn cách tháo kíp nổ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, bàn giải pháp tháo gỡ quả mìn tự chế được đặt tại xã Thu Cúc

Vụ nổ mìn để cưỡng ép tình cảm gây xôn xao vùng quê Thu Cúc vốn bình yên, nhưng ở khu phố Kinh Bắc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, mọi người cũng không quá bất ngờ về Trung “Chính” - đối tượng cộm cán có sở thích quái gở là dùng mìn, đốt nhà vì tình này.

Thông tin từ địa phương cho biết, Trung từng có 2 tiền án và 1 tiền sự. Năm 2009, Trung cũng nổ mìn tự chế ở nhà bố vợ để đe dọa, níu kéo tình cảm của vợ, nên đã bị xử 17 năm tù. Ra tù, Trung lại có hành vi doạ đốt nhà một người vợ hờ khác. Kết quả của các lần níu kéo bằng bạo lực này đều khiến Trung rơi vào cảnh tù tội và vẫn sống cô độc đến ngày hôm nay...

“50 tuổi rồi mà ông ấy vẫn chẳng tu tỉnh, cứ yêu là cuồng dại, hết nổ mìn đến đốt nhà, doạ dẫm đủ kiểu khiến không người phụ nữ nào chịu nổi, đều bỏ đi, chỉ khổ người mẹ già và cô con gái”, một người hàng xóm của Trung kể.

Bản thân mẹ đẻ Trung, năm nay đã 83 tuổi cũng thở dài cho hay, Trung đối xử với những người thân trong gia đình cũng tốt, Trung cũng không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng mỗi khi liên quan đến chuyện tình ái, Trung lại không kiềm chế được. “Nó toàn đi tù về những chuyện liên quan đến tình ái, toàn vì tình ái mà phạm tội, chứ nào có ăn cắp ăn trộm gì đâu”, bà cụ ngao ngán thở dài.

