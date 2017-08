Kẻ bịt mặt xông vào tiệm thuốc tây đâm chết cô gái

Tối 27/8, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Cơ quan công an cũng đang truy bắt nghi can để phục vụ điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Ngọc An.

Lúc 16h40 cùng ngày, một thanh niên bịt kín mặt (chưa rõ lai lịch) đến tiệm thuốc Phương Nhàn (khu phố 2, thị trấn Vĩnh An) dùng dao nhọn đâm nữ chủ tiệm 26 tuổi. Lúc này, bố nạn nhân đến can ngăn cũng bị hung thủ cầm dao đâm trúng người gây thương tích.

Khi thanh niên rời khỏi hiện trường, người dân đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương nặng nên nữ chủ tiệm thuốc đã tử vong.

Địa điểm xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing