Kẻ bịt mặt vào phòng trọ hiếp dâm và cướp tài sản

Lúc 5 giờ 30 ngày 25/6, chị T.T.C. (SN 1988, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tạm trú TP.Phan Thiết) đến Công an P.Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tố cáo về việc đêm 25-6 chị bị một thanh niên bịt mặt đột nhập vào phòng trọ ở khu phố 4, P. Xuân An, TP.Phan Thiết lúc chị đang ngủ, dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm chị, sau đó còn lấy của chị một điện thoại di động rồi bỏ đi.

Các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa chị C. đến Trung tâm Pháp y để trưng cầu giám định. Hiện Công an đang vào cuộc truy tìm đối tượng manh động này.

