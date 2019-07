Huy động thêm 100 cảnh sát truy bắt nghi phạm dùng điếu cày đập chết vợ rồi trốn lên núi

Thông tin với PV chiều 25/7, Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, mặc dù đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều chiến sĩ cảnh sát tìm kiếm các quả đồi - nghi là nơi đối tượng lẩn trốn, nhưng đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được đối Bùi Văn Tiển (40 tuổi).



Bùi Văn Tiển là nghi phạm giết vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi, ở xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình).

Đối tượng Bùi Văn Tiến. Ảnh công an cung cấp

Trung tá Trần Anh Tuấn cho biết, cơ quan công an nghi Tiển trốn vào khu rừng Thung Lót xã Lạc Thịnh, nơi đối tượng đã sống và làm nương gần 20 năm. Đây là khu rừng hiểm trở nhiều hang động, đối tượng lại thông thạo địa hình, vì vậy xác định rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Đến chiều 25/7, Cơ quan Công an huyện Yên Thủy đã tiếp tục huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ ăn ở trong rừng phục vây bắt đối tượng.

Ngày 23/7, tức một ngày sau khi gây án, đối tượng đã trở về vị trí khu lán cũ trước đây sinh sống để xin cơm.

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 22/7, Tiển xảy ra mâu thuẫn với vợ là Phạm Thị Hảo. Không kiềm chế được bản thân, gã dùng hung khí là điếu cày đánh đập, dùng dao đâm nhiều nhát vào người "đầu gối tay ấp" với mình.



Hậu quả vụ việc khiến chị Hảo thương tích nặng, tử vong, về phần Tiển sau khi gây án đã cầm theo con dao trốn vào khu rừng cách nhà khoảng 10km.

Ông Bùi Văn Hào, Trưởng xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh chia sẻ: "Vợ chồng anh Tiển thường ngày rất chăm chỉ làm ăn. Chồng làm nghề bốc vác thuê, vợ buôn bán hàng nông sản ở ngoài chợ kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Vợ chồng anh Tiển sống rất tình cảm nên hàng xóm ai cũng quý mến. Không hiểu vì lý do gì anh Tiển dùng dao cướp đi sinh mạng của vợ. Thương nhất là 2 đứa con, chúng nó còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu biết gì, suốt ngày khóc đòi bố đòi mẹ".

Công an sử dụng chó nghiệp vụ vây bắt nghi phạm gây án.

Anh Bùi Văn Đón (anh trai nghi can Tiển) cũng cho biết: "Sau khi Tiển gây án mạng, rồi bỏ trốn lên khu rừng Thung Lót nằm cách xóm khoảng 3 – 4km, gia đình chúng tôi đã kêu gọi anh em họ hàng phối hợp với công an xã, công an huyện lên rừng vận động Tiển ra đầu thú. Đã 3 ngày tìm kiếm mà vẫn chưa thấy người ở đâu cả. Chúng tôi chỉ mong em Tiển ra đầu thú càng sớm càng tốt, để sau này có cơ hội trở về làm lại từ đầu nuôi 2 đứa con".



Đăng Khoa

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật