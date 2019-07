Hủy bỏ dự án chuyển nhượng liên quan đến ông Lê Tấn Hùng

Trước đó, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc Sagri) ký quyết định chuyển nhượng dự án khu nhà ở rộng gần 37.000 m2 Phước Long B cho Tổng công ty CP Phong Phú với giá hơn 168 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng này.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định về chấp thuận cho chuyển nhượng dự án trên.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sagri và Tổng công ty CP Phong Phú có trách nhiệm giao trả, chuyển giao những gì mà hai bên đã nhận của nhau trước đây và cam kết không khiếu nại. Ngoài ra, Sagri và Tổng công ty CP Phong Phú phải thông báo cho các bên liên quan (nếu có) về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án; giải quyết các vấn đề phát sinh với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án do đơn vị đã ký kết trước đó theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quyết định này, UBND TP.HCM yêu cầu Sagri và Tổng công ty CP Phong Phú làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật điều chỉnh tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giải quyết việc thay tên chủ sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng.

Các sở ngành liên quan như Sở Tư pháp, Cục Thuế TP.HCM… có trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết các vấn đề tài chính, về vốn đầu tư (nếu có), các vấn đề phát sinh (nếu có) do việc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa các bên theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Thanh tra TP.HCM xác định Sagri đã "ưu ái" khi chuyển nhượng dự án trên cho Tổng công ty CP Phong Phú với gia trị thấp hơn giá trị thật trên thị trường. Ngoài ra, Sagri chuyển nhượng dự án cho Tổng công ty CP Phong Phú nhưng không qua đấu giá, thẩm định giá là vi phạm pháp luật.

Liên quan đến những sai phạm tại Sagri, trước đó ngày 05/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Sagri, quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can: Lê Tấn Hùng (SN 1963; nguyên Tổng Giám đốc; cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, Q.3, TP.Hồ Chí Minh); và Nguyễn Thành Mỹ (SN 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại số 157/32 Hưng Phú, Q.8, TP.Hồ Chí Minh).

Sau đó 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vân Trọng Dũng (trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, Q.1), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thúy (trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, Q.10), nguyên kế toán trưởng Sagri.

