Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên liên tiếp triệt phá thành công nhiều tụ điểm và bắt giữ hàng chục thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 rạng sáng 26/10, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với công an xã Lương Tài tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán Karaoke Hoàng Giang (thôn Khuyến Thiện, xã Lương Tài) do Nguyễn Tiến Lĩnh (SN 1986) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 301 gồm 17 thanh niên (8 nữ, 9 nam) có biểu hiện nghi sử dụng ma túy tổng hợp. Tại đây, tổ công tác thu giữ 5 quả bóng bay, 1 viên nén màu xám nghi là ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, phòng hát trên được Lê Xuân Hải (SN 1998), trú tại xã Lạc Đạo (cùng huyện Văn Lâm) thuê để tổ chức sinh nhật. Sau đó, Hải mời bạn bè đến dự và cùng sử dụng ma túy tổng hợp. Thậm chí, các đối tượng này đã pha ma túy vào coca để uống.

Trước đó, vào khoảng 22h đêm 25/10, tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ân Thi kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia (thôn Sa Lung, xã Phù Ủng) do Phạm Thành Công (SN 1986) làm chủ cơ sở.

Tổ công tác phát hiện tại phòng VIP I có 22 thanh niên (15 nam, 7 nữ) đang có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu tại chỗ nhiều mẩu của các viên nén bị vỡ và các cục màu xanh nghi là ma túy tổng hợp; tiền, điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan.

Trong quá trình kiểm tra tại hiện trường, một số đối tượng bị kích động đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng và tìm cách phi tang vật chứng. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 24/39 đối tượng trong cả 2 nhóm thanh niên dương tính với ma túy.

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

