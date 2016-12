"Hotgirl” một tháng lừa 12 chiếc xe hơi

Theo đó, cuối tháng 12/2016, công an thị xã Dĩ An bất ngờ kiểm tra một tiệm cầm đồ trên địa bàn thì phát hiện đối tượng Diễm Hằng đang tiến hành làm thủ tục cầm cố xe ô tô hiệu Honda CR-V màu trắng biển số: 51F-775.73 cùng giấy tờ mang tên Lưu Thị Diễm Hằng cho chủ tiệm cầm đồ để lấy 790 triệu đồng.

Qua kiểm tra nhanh thực tế và xác minh tại Phòng CSGT Công an Tỉnh Bình Dương thì xác định chủ chiếc xe trên là của ông Nguyễn Vũ Hoàng Minh (SN 1974, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) không phải của Hằng.

Nghi ngờ giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Lưu Thị Diễm Hằng là giả, công an thị xã đã mời đối tượng về cơ quan làm việc.

“Siêu lừa” Lưu Thị Diễm Hằng

Biết sự việc đã bị bại lộ, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm phát luật của mình. Hằng khai, do cần tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ nên đã thuê một đối tượng làm giả giấy tờ xe với giá 7,5 triệu đồng và tự làm giả một số giấy tờ tài liệu của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 28/11, Hằng đã tới công ty TNHH Du Lịch – vạn tải Hoàng Nam đóng tại quận Gò Vấp, TP.HCM thuê xe du lịch trên. 18h cùng ngày, đối tượng đã đem chiếc xe này cùng với các giấy tờ giả như một hợp đồng mua bán xe, , một giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô và một giấy hẹn của phòng CSGT – CATP.HCM vào một tiệm cầm đồ của anh Xuân ở PK. Nhị Đồng 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An cầm cố.

Đối tượng nói, chiếc xe trên mình mới mua, đang làm thủ tục sang tên nhưng vì cần tiền trả tiền đất gấp nên phải tạm thời cầm 3 ngày sau sẽ chuộc lại. Do không phát hiện số giấy tờ trên là giả, chủ tiệm cầm đồ đã đồng ý cầm xe trên với số tiền 700 triệu đồng.

Nạn nhân của Hằng là chủ tiệm cầm đồ và các công ty cho thuê xe du lịch

Ngày 5/12, Hằng quay lại tiệm cầm đồ nói với anh Xuân đã có giấy chứng nhận đăng ký xe, yêu cầu bị hại trả lại các giấy tờ trước đây cho mình để đi lấy giấy chứng nhận về. Ngày 6/12, đối tượng đưa cho anh Xuân 1 giấy chứng nhận ô tô số 193430, mang tên Lư Thị Diễm Hằng (ngụ tại KP.5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức) do CATP.HCM cấp ngày 6/12 cho chiếc xe ô tô loại Honda CRV mang biển số trên.

Chủ tiệm cầm đồ thắc mắc vì sao Hằng chưa lấy xe về thì đối tượng nói chưa có tiền và chưa tìm được người mu axe nên tạm thời chưa chuộc lại được.

Ngày 19/12, “siêu lừa” tiếp tục quay lại tiệm cầm đồ này nói dối với người chủ tiệm, xe đã có người mua, yêu cầu anh đưa chiếc xe cùng giấy tờ để đem đi bán cho khách bằng cách thế vào đó chiếc xe Toyota Fortuner biển số 51A-921.29 cùng giấy hẹn được làm giả của phòng CSGT- CATP.HCM về việc thay đổi chủ sở hữu của chiếc xe này.

“Bãi xe” du lịch gồm 12 chiếc đã được công an thu hồi

Sau khi lấy được chiếc Hoda CRV ra, Hằng tiếp tục lái đến một tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Văn cầm với số tiền 790 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang thực hiện giao dịch thì bị công an Thị xã Dĩ An kiểm tra phát hiện, mời về trụ sở công an làm việc.

Đối tượng khai, với thủ đoạn này, chỉ trong một thời gian ngắn ả đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Đại diện công an Thị xã Dĩ An cho biết, từ lời khai của đối tượng, Công an thị xã đã thu hồi được 12 xe ô tô du lịch các loại. Đây chỉ là những lời khai ban đầu, hiện nay, công an thị xã đã tiếp nhận nhiều đơn thư trình báo của bị hại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Công an Thị xã Dĩ An thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Hằng, hãy liên hệ với đội cảnh sát Kinh tế Công an Thị xã Dĩ An hoặc phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Bình Dương để được tiếp nhận thụ lý.

Bảo Hằng