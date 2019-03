Hot girl trong phim Người phán xử xuất hiện ở tòa

Sáng 21/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Lê Giang (34 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cáo trạng nêu, Giang và chị Lưu Đê Ly (28 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) quen nhau từ trước. Giang nhờ chị Ly thuê hộ 1 chiếc ôtô tự lái, loại hạng sang để anh ta sử dụng đưa đối tác từ Nhật Bản đến Thanh Hóa khảo sát đất đai.

Nguyễn Lê Giang tại tòa. Ảnh: Nguyễn Dương.

Do tin tưởng, ngày 5/6/2018, chị Ly đến Công ty TNHH Ngô Minh ở đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ký hợp đồng thuê xe Mercedes Benz, màu đen. Sau đó, chị Ly giao xe cho Giang.

Giang sử dụng một thời gian sau đó cầm cố cho anh Hoàng Ngọc Dương (dưới hình thức viết giấy mua bán ôtô) lấy 800 triệu đồng. Đến ngày 23/7/2018, Giang lấy của chị Ly 200 triệu đồng trả cho Dương.

Sau nhiều lần viết giấy cam kết với chị Ly và đại diện Công ty TNHH Ngô Minh sẽ lấy chiếc ôtô trả cho Công ty Ngô Minh nhưng Giang không thực hiện như cam kết và bỏ trốn.

Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, Nguyễn Lê Giang mới đến công an đầu thú.

Ngày 12/9, ông Hoàng Ngọc Dương đã tự nguyện mang chiếc xe trên đến công an giao nộp vì đó là vật chứng trong vụ án. Theo kết luật của Hội đồng định giá tài sản UBND tỉnh Thanh Hóa, chiếc Mercedes trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, cả Giang và chị Ly cùng cho biết giữa hai người có mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Giang khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội.

Tòa đánh giá, hành vi của bị cáo thể hiện sự táo bạo, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an, cần xử lý nghiêm để răn đe.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Lê Giang 12 năm tù và buộc bồi thường cho các bị hại hơn 1,1 tỷ đồng (trong đó, bị cáo phải trả cho chị Ly 455 triệu đồng; Công ty TNHH Ngô Minh 104 triệu đồng; ông Dương hơn 520 triệu đồng).

Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thanh Hóa. Năm 2017, Giang đã bị chủ tịch TP Thanh Hóa xử lý kỷ luật, chuyển công tác sang Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao TP Thanh Hóa vì mắc một số sai phạm.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra vụ việc này, Giang đã bị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ký quyết định đuổi việc.

Còn Lưu Đê Ly, cô gái bị lừa trong vụ án này là một hot girl, diễn viên khá nổi tiếng. Cô sinh năm 1991, tham gia các bộ phim Chạy trốn thanh xuân, Người phán xử.

Nguyễn Lê Giang còn là nghi phạm trong vụ án lừa hàng chục người ở Thanh Hóa mua đất trên giấy gây xôn xao. Ngày 5/11/2018, Giang cùng Trần Đăng Hải (23 tuổi, Phó giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn) đã bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam về Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 1/2018, cặp đôi này đã dựng lên sàn giao dịch bất động sản lấy tên là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn để cung cấp các thông tin về mối quan hệ với các chủ đầu tư và hứa hẹn với khách sẽ trúng đấu giá đất tại các mặt bằng có vị trí đẹp. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 10/2018, Giang và Hải đã bán hơn 100 lô đất trên giấy tờ cho 80 người. Tổng số tiền các nghi phạm chiếm đoạt là hơn 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay không có khách hàng nào được giao đất theo thỏa thuận.

