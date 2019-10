Hot girl sinh viên môi giới mại dâm ở Nghệ An là con dâu chủ nhà nghỉ

Sáng 4/10, trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lê (SN 1998, trú khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".



Được biết, Lê là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn và mới làm dâu cho chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2 (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh). Thời gian này, Lê cũng là lễ tân cho nhà nghỉ Hồng Quyết 2.



Đối tượng Lê

Theo Công an TP Vinh, thủ đoạn của các đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 rất tinh vi. Thường có khoảng 5 nhân viên nữ phục vụ tại nhà nghỉ này.



Khi khách có nhu cầu mua dâm thì trực tiếp thỏa thuận giá mua dâm với nhân viên. Sau đó nhân viên đưa khách lên phòng tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 để bán dâm.

Ngày 24/9, Công an TP Vinh kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2 và phát hiện tại phòng 103, một người đàn ông có hành vi mua dâm với cố gái 24 tuổi. Ngoài ra, công an cũng phát hiện một đôi nam nữ vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng tại phòng 103 và 105 và số tiền 1.120.000 đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê - lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 môi giới mại dâm cho hai khách hàng vào ngày 24/9 và chia cho hai cô gái bán dâm 50% số tiền bán dâm.

Đến 14h cùng ngày, Nguyễn Thị Lê đã đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng.

V. Đồng

