“Hot girl” Diễm Hằng và cú lừa tiền tỷ

Gần đây, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương liên tục nhận được đơn cầu cứu của nhiều giám đốc công ty cho thuê xe ôtô về việc, người đẹp tên Diễm Hằng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt sản.

Diễm Hằng chiếm được tin tưởng của các nạn nhân, vì có ngoại hình “bắt mắt” và cách nói chuyện lưu loát. Qua theo dõi trên mạng xã hội, họ thấy Hằng được nhiều người yêu thích, cảm mến nên không chút nghi ngờ. Nhận định đối tượng có thể tiếp tục gây án, Công an thị xã Dĩ An đã tung trinh sát ngày đêm đeo bám di biến động của đối tượng.

“Hot girl” Diễm Hằng.

Đến ngày 19-12, trinh sát phát hiện Hằng điều khiển ôtô hiệu Honda CRV BKS 51F-775.73 đến tiệm cầm đồ Nguyễn Văn (tọa lạc thị xã Dĩ An) để cầm cố với số tiền 790 triệu đồng. Lập tức, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện giấy tờ chủ sở hữu của ôtô mà Hằng đang làm thủ tục cầm cố nghi vấn làm giả.

Tuy nhiên, Hằng vẫn quanh co chối tội và nói mình bị bắt oan. Chỉ khi điều tra viên nói rằng, sẽ cho Hằng đối chất với chủ sở hữu để làm rõ sự thật thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Lưu Thị Diễm Hằng bước đầu khai nhận: Do thiếu tiền “ăn sang, mặc đẹp” và làm ăn thua lỗ nên đối tượng nghĩ đến chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi làm giấy tờ giả đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ.

Ngày 28-11, Hằng thuê ôtô trên của Công ty TNHH Du lịch – Vận tải Hoàng Nam (tọa lạc quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Sau đó, Hằng đem ôtô đến tiệm cầm đồ Xuân Yến (tọa lạc thị xã Dĩ An) do anh Khương Văn Xuân làm chủ, cầm cố được 700 triệu đồng. Tại đây, Hằng nói anh Xuân rằng, ôtô đang hoàn tất thủ tục sang tên và đưa cho anh một bản hợp đồng mua bán, cùng giấy hẹn sang tên chủ sở hữu của Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh. Do thiếu tiền gấp làm ăn nên Hằng phải cầm cố xe.

Ngày 6-12, Hằng quay lại tiệm cầm đồ Yến Xuân và đưa cho anh Xuân một giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hằng nhưng địa chỉ ghi trong giấy ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Lúc này, anh Xuân nghi ngờ hỏi lý lo chưa chuộc lại ôtô thì Hằng nói do chưa có người mua.

Đến ngày 19-12, Hằng tiếp tục quay lại tiệm cầm đồ Yến Xuân và nói anh Xuân cho lấy xe đem bán để trả tiền nạn nhân. Do chưa có tiền, Hằng đưa ôtô hiệu Fortuner BKS 51A-921.29 cùng những giấy hẹn sang tên và hợp đồng mua bán để “thế chân”. Sau khi lấy được ôtô hiệu Honda CRV BKS 51F-775.73, Hằng đem đến tiệm cầm đồ Nguyễn Văn tiếp tục cầm đồ để mượn tiền thì bị phát hiện bắt giữ.

Để có giấy tờ “hợp pháp” của những chiếc xe trên, Hằng đã thuê người làm giả với giá 7,5 triệu đồng/bộ. Ngoài ra, Hằng còn mượn, thuê xe của nhiều nạn nhân khác rồi đem cầm cố với hình thức làm giả giấy tờ như trên. Tổng số tiền từ cầm cố của các ôtô trên, Hằng đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân.

Trung tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho biết: Mở rộng điều tra đến ngày 31-12, lực lượng Công an đã thu hồi 12 ôtô đắt tiền cùng nhiều bộ giấy tờ giả liên quan đến vụ án. Có thể vẫn còn nhiều nạn nhân “dính bẫy” của Hằng cùng đồng bọn. Tuy thủ đoạn không mới nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn bị cô gái này “che mắt” chiếm đoạt tài sản. Công an thị xã Dĩ An tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Hồ Chí Minh thông báo phương thức thủ đoạn của đối tượng để truy tìm nạn nhân của vụ án.

Theo Đức Mừng (CAND Online)