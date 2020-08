"Hot girl" 9X đâm bạn trọ rồi bỏ trốn đã bị bắt

Ngày 31/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ Huỳnh Thị Lan Anh (23 tuổi, quê Châu Phú, An Giang) - người bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích từ tháng 1.

Lan Anh bị Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa vây bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh của Lan Anh khi bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.





Theo cơ quan chức năng, Lan Anh và chị L.T.N. (28 tuổi, quê Bắc Giang) cùng thuê trọ tại ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Ngày 11/5/2019, 2 cô gái xảy ra mâu thuẫn. Cảnh sát xác định Lan Anh bỏ ra ngoài lấy dao sau đó quay lại phòng trọ đâm nhiều nhát vào người chị N. khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 15/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hai ngày sau, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã bị can đối với Lan Anh.

Ngày 29/7, Công an Hà Nội phát đi thông báo truy tìm Huỳnh Thị Lan Anh.

Theo Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật