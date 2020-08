"Hot girl" 9X đâm bạn cùng phòng trọ thừa nhận chỉ vì mâu thuẫn trong toilet

Ngày 2/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thị Lan Anh (23 tuổi, quê Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lan Anh bị truy nã từ tháng 1 và bị bắt vào ngày 30/7 khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương và làm phục vụ cho một nhà hàng để kiếm sống.

Tại cơ quan công an, Lan Anh khai từng ở trọ với chị L.T.N. (28 tuổi, quê Bắc Giang) ở ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Ngày 11/5/2019, Lan Anh về phòng trọ thì thấy nước trong nhà vệ sinh chảy ra. Nghĩ là do chị N. làm nhưng không chịu lau dọn nên 2 người có xảy ra mâu thuẫn xô xát. Không dừng lại, Lan Anh ra ngoài mua dao rồi về phòng đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Qua giám định, chị N. bị thương tích 8%.



Ngày 15/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, bị can nhiều lần được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc nhưng không đến rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hai ngày sau, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã bị can toàn quốc đối với Lan Anh. Ngày 29/7, Công an Hà Nội phát đi thông báo truy tìm Huỳnh Thị Lan Anh.

Theo công an, cô gái 23 tuổi có một đời chồng nhưng đã ly dị và một người con đã qua đời.

Theo tìm hiểu của PV Đất Việt, Trưởng ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (nơi gia đình Lan Anh sinh sống) cho biết, Lan Anh sống ở địa phương từ bé đến năm 15 tuổi rồi đi khỏi địa phương. Theo lời mẹ của Lan Anh, cô làm nhiều nghề để sống, từ khoảng 5-6 năm nay, Lan Anh chỉ gọi điện về hỏi thăm chứ không về thăm nhà.

Trong thời gian bỏ trốn, bố Lan Anh mất nhưng nữ nghi phạm không về chịu tang. Hiện, chỉ còn mẹ nghi phạm bán nước ở chợ nuôi 4 chị em Lan Anh, kinh tế chỉ đủ sống chứ không dư giả.

