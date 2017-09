Hơn chục đối tượng đánh công an và dân phòng vì bị nhắc nhở ăn nhậu

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 2-9, một nhóm người khoảng 5 thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ trên đường Hồ Văn Mên, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Do ngày nghỉ lễ, nhiều người trong xóm ở nhà thấy ồn ào nên đã trình báo sự việc lên công an. Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt để giải quyết.

Tuy nhiên, khi đại úy Trần Thanh Quang - Trưởng công an xã An Sơn và một số dân phòng xã An Sơn đến khu vực phòng trọ nơi đang ăn nhậu thì nhóm thanh niên trên phản ứng, có lời lẽ xúc phạm lực lượng công an.

Sau đó, một số thanh niên trong nhóm đã đánh đại úy Quang cùng một dân phòng khiến đồng chí dân phòng bị gãy tay. Chưa dừng lại, nhóm ngưòi này còn gọi thêm khoảng 5 thanh niên khác đến phòng trọ để gây áp lực.

Sự việc khiến cả khu vực náo loạn nhiều giờ đồng hồ. Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phải huy động lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đến 20h cùng ngày, 3 đối tượng vẫn cố thủ trong phòng trọ. Hàng trăm người dân vẫn tụ tập gần khu vực này theo dõi sự việc.

Theo Phạm Diện/Thời Đại