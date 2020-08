Hơn 4 giờ truy vết và giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc của Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, vào 19h15 ngày 22/8/2020, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được đề nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp truy tìm dấu vết đối tượng nghi vấn bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) ở công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh).

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, quyết tâm tìm được cháu bé trong thời gian ngắn nhất.

Mặc dù hình ảnh được cung cấp rất mờ, không xác định được biển số xe chính xác của đối tượng tình nghi nhưng Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng sàng lọc, xác minh được 03 chiếc xe máy có đặc điểm và biển số xe phù hợp theo phỏng đoán trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, xã Chân Sơn và xã Tân Long (huyện Yên Sơn).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định chủ nhân của chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh camera an ninh do Công an Bắc Ninh cung cấp đang có mặt tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn.

Đối tượng Thu tại trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang (ảnh tư liệu)

Đến 18h cùng ngày, các trinh sát hình sự đã triển khai bám sát địa bàn, trực tiếp tiếp cận đối tượng. Qua quan sát, một nữ trinh sát viên nhận diện cháu bé đang bị nghi phạm khống chế rất giống với cháu bé bị bắt cóc. Bằng phán đoán của mình, nữ trinh sát này nhận định đối tượng tình nghi Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại Cao Bằng) và cháu bé đó không có mối quan hệ mẹ con.

Cùng với việc thông báo cho Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo làm mọi cách đảm bảo an toàn cho cháu bé vì nếu đối tượng phát hiện lực lượng công an bao vây có thể sẽ khống chế, làm bị thương cháu.

Địa hình khu vực thôn 16 xã Tân Long rất phức tạp, đằng sau nhà anh Đặng Văn Bằng, nơi nghi phạm và cháu bé tá túc là hẻm núi sâu hiểm trở, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ ôm cháu bé lẩn trốn trong đêm tối.

Gần 20 trinh sát được bố trí bao vây xung quanh nhà đối tượng, chờ thời cơ hành động. Đến 21h, các trinh sát quyết định lợi dụng yếu tố bất ngờ, tận dụng thời cơ đối tượng mất cảnh giác, đột nhập tách cháu bé khỏi đối tượng Nguyễn Thị Thu đồng thời khống chế đối tượng và giải thích sự việc với gia đình anh Đặng Văn Bằng. Cháu Gia Bảo được giải cứu an toàn.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật